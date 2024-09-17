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6 شهداء بقصف الاحتلال عدد من المناطق في قطاع غزة

9/17/2024 2:13:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- استشهد ثلاثة مواطنين، الليلة، وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية، إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل بينهم طفل وامرأة، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال منزلا يقع في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستشهد مواطنان جراء استهداف طيران الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة البركة جنوب دير البلح، إضافة إلى إصابة عدد آخر.

كما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المباني السكنية جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

وقال مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه جرى نقل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلاً في شارع الصحابة بحي الدرج شرق المدينة.

وتم انتشال شهيد وعدد من الإصابات إثر استهداف من طائرة حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة الشوبكي في شارع الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة نيرانها صوب منازل المواطنين في المخيم الجديد وحي الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

MENAFN17092024000205011050ID1108681079

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