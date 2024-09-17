إسرائيل تعيد جثمان منفذ عملية اللنبي إلى الأردن

MENAFN - Palestine News ) عمان/PNN- أعلنت الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسلم جثمان الشهيد ماهر الجازي الحويطات منفذ عملية جسر الملك حسين، التي قتل فيها 3 إسرائيليين الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزارة الخارجية أن جثمان الجازي تم تسلمه من الجانب الإسرائيلي ليتم دفنه في الأردن بعد تسليمه لذويه.

وقالت الوزارة إنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات وحسين النعيمات المحتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وقال كاسب الجازي شقيق الشهيد ماهر إنه تجري ترتيبات مع الخارجية الأردنية لمتابعة كافة التفاصيل المتعلّقة بتسلم الجثمان.

من جهته أشار الشيخ حابس الحويطات ابن عم الشهيد أن العشيرة مجتمعة لبحث كافة التفاصيل، مبيناً أن المعلومات الواردة لهم حتى الآن مصدرها وسائل الإعلام مؤكداً على أن العشيرة تريد تشييعاً يليق بالشهيد وما قدّمه.

وفي تصريح للجزيرة نت قال كاسب الجازي شقيق الشهيد ماهر أنه تجري ترتيبات مع الخارجية الأردنية لمتابعة كافة التفاصيل المتعلّقة

من جهته أشار ابن عم الشهيد الشيخ حابس الحويطات أن العشيرة مجتمعة لبحث كافة التفاصيل مبيناً أن المعلومات الواردة لهم حتى الآن مصدرها وسائل الإعلام مؤكداً على أن العشيرة تريد تشييعاً يليق بالشهيد وما قدّمه

وفي وقت سابق اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن السلطات أعادت إلى الأردن جثمان ماهر الجازي الحويطات، منفذ عملية جسر الملك حسين.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن قرار إعادة الجثمان إلى المملكة جاء بعد ضغوط كبيرة من الأردنيين، ومن أجل "الحفاظ على جودة العلاقات الأمنية" بين الجانبين.

وشهدت العاصمة عمّان ومدن أخرى بالأردن خلال الأيام الماضية مظاهرات حاشدة للمطالبة باستعادة جثمان الجازي، بعد أن احتجزته سلطات الاحتلال عقب استشهاده.

وكان الجازي، وهو عسكري أردني متقاعد يعمل سائق شاحنة، قد أطلق النار على أمن المعابر الإسرائيلي لدى مروره بشاحنته على المعبر الذي يحمل من الجانب الإسرائيلي اسم اللنبي، فقتل 3 منهم قبل أن يُستشهد برصاص الأمن الإسرائيلي في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري.