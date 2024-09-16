تقدم خصومات تصل إلى 30% وعروضا حصرية عبر قطاعات متنوعةبنك السلام يطرح بطاقة حساب الشباب الجديدة بمزايا مبتكرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك السلام طرح بطاقة حساب الشباب الجديدة بمزايا مبتكرة، حيث تم تزويدها بالعديد من الخصائص الاستثنائية بتصميم عصري وحديث، مع إضافة العديد من الخصومات والعروض الحصرية عبر قطاعات متنوعة كالمطاعم، والمقاهي واللياقة البدنية وغيرها. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار جهود البنك لتعزيز الاستقلالية المالية لدى فئة الشباب والناشئة وتعزيز مكانته الرائدة بالقطاع المصرفي في مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «لطالما عمل حساب الشباب على تهيئة الناشئة وتمكينهم من تحمل المسؤولية وتوعيتهم حول أهمية الادخار ومنحهم إمكانية التحكم بحساباتهم المصرفية بهدف تثقيفهم وتهيئتهم للمستقبل، الأمر الذي يُسهم بتعزيز مكانتنا لنكون الوجهة الأمثل لفتح حساب للشباب. لذا، ارتأينا أن نقدم خصومات تصل إلى 30% وعروضا عصرية مناسبة لهم ونتطلع للاستمرار بتوسيع نطاق شراكاتنا لتقديم المزيد من العروض المتميزة».
يمكن للزبائن الجدد – الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى أقل من 18 عامًا – التوجه إلى أحد فروع بنك السلام بحضور ولي الأمر لفتح حساب جديد وتسلم بطاقتهم على الفور من خلال منصة الخدمة الذاتية. وكذلك سيتعين على الزبائن الحاليين استبدال بطاقتهم الحالية بالبطاقة الجديدة المحدثة عن طريق منصة الخدمة الذاتية بإبراز بطاقة الهوية للشاب فقط ومن ثم الاستفادة من باقة العروض الحصرية. وعلى الراغبين في الاطلاع على القائمة الكاملة للمحلات المشاركة والعروض المقدمة، زيارة الموقع الإلكتروني للبنك، أو التوجه إلى صفحته الرسمية عبر تطبيق الإنستجرام.
يتضمن البرنامج المخصص للشباب مجموعة كبيرة من المميزات الحصرية أبرزها: منح نقاط مكافآت الولاء للشباب لكل رصيد شهري في الحساب، استخدام حساب مستقل في تطبيق بنفت بي، التأهل للفوز بجوائز شهرية خاصة للشباب مع كل 5 دنانير بحرينية يتم استثمارها في حساب دانات أو دانات بلس، بالإضافة إلى الاستخدام المستقل لتطبيق بنك السلام. كما سيتم طرح مسابقات وفعاليات منوعة لأصحاب الحسابات من مختلف الفئات العمرية الشبابية بشكل دوري.
MENAFN16092024000055011008ID1108680847
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.