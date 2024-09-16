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تقدم خصومات تصل إلى 30% وعروضا حصرية عبر قطاعات متنوعةبنك السلام يطرح بطاقة حساب الشباب الجديدة بمزايا مبتكرة

9/16/2024 11:57:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬طرح‭ ‬بطاقة‭ ‬حساب‭ ‬الشباب‭ ‬الجديدة‭ ‬بمزايا‭ ‬مبتكرة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تزويدها‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الخصائص‭ ‬الاستثنائية‭ ‬بتصميم‭ ‬عصري‭ ‬وحديث،‭ ‬مع‭ ‬إضافة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخصومات‭ ‬والعروض‭ ‬الحصرية‭ ‬عبر‭ ‬قطاعات‭ ‬متنوعة‭ ‬كالمطاعم،‭ ‬والمقاهي‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وغيرها‭. ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستقلالية‭ ‬المالية‭ ‬لدى‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬والناشئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانته‭ ‬الرائدة‭ ‬بالقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬عمل‭ ‬حساب‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الناشئة‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬وتوعيتهم‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الادخار‭ ‬ومنحهم‭ ‬إمكانية‭ ‬التحكم‭ ‬بحساباتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬بهدف‭ ‬تثقيفهم‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للمستقبل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يُسهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬مكانتنا‭ ‬لنكون‭ ‬الوجهة‭ ‬الأمثل‭ ‬لفتح‭ ‬حساب‭ ‬للشباب‭. ‬لذا،‭ ‬ارتأينا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬خصومات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭% ‬وعروضا‭ ‬عصرية‭ ‬مناسبة‭ ‬لهم‭ ‬ونتطلع‭ ‬للاستمرار‭ ‬بتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬شراكاتنا‭ ‬لتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬المتميزة‮»‬‭.‬

يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬الجدد‭ ‬ ‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عامًا‭ ‬ ‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬بحضور‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬لفتح‭ ‬حساب‭ ‬جديد‭ ‬وتسلم‭ ‬بطاقتهم‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصة‭ ‬الخدمة‭ ‬الذاتية‭. ‬وكذلك‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬الحاليين‭ ‬استبدال‭ ‬بطاقتهم‭ ‬الحالية‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الجديدة‭ ‬المحدثة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬منصة‭ ‬الخدمة‭ ‬الذاتية‭ ‬بإبراز‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬للشاب‭ ‬فقط‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬باقة‭ ‬العروض‭ ‬الحصرية‭. ‬وعلى‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬الكاملة‭ ‬للمحلات‭ ‬المشاركة‭ ‬والعروض‭ ‬المقدمة،‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للبنك،‭ ‬أو‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬صفحته‭ ‬الرسمية‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الإنستجرام‭.‬

يتضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬المخصص‭ ‬للشباب‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المميزات‭ ‬الحصرية‭ ‬أبرزها‭: ‬منح‭ ‬نقاط‭ ‬مكافآت‭ ‬الولاء‭ ‬للشباب‭ ‬لكل‭ ‬رصيد‭ ‬شهري‭ ‬في‭ ‬الحساب،‭ ‬استخدام‭ ‬حساب‭ ‬مستقل‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي،‭ ‬التأهل‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬شهرية‭ ‬خاصة‭ ‬للشباب‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬5‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭ ‬يتم‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬دانات‭ ‬أو‭ ‬دانات‭ ‬بلس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستخدام‭ ‬المستقل‭ ‬لتطبيق‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬طرح‭ ‬مسابقات‭ ‬وفعاليات‭ ‬منوعة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الحسابات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭ ‬الشبابية‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭.‬

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