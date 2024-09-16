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طبابة جازان تتحدى التضاريس الوعرة

9/16/2024 11:38:31 PM
(MENAFN- Al Watan) تتحدى طبابة جازان التضاريس الوعرة، والجبال الشاهقة، للوصول إلى المرضى، وتقديم الخدمات والرعاية الصحية لهم، إذ قدمت طبابة العارضة بتجمع جازان الصحي خدماتها لـ2347 مستفيدا في المناطق الجبلية الشاهقة ذات التضاريس الوعرة، خلال العام الحالي 2024.
دور فاعل
استنفر تجمع جازان الصحي جهوده، في خدمة المرضى من خلال فرق الطبابة المتنقلة، إذ تلعب دورا فاعلا في تقديم الخدمات الصحية، حيث تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية، والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة في المناطق النائية.
جهود كبيرة
أكد تجمع جازان الصحي لـ((الوطن))، أن الفرق الطبية تبذل جهوداً كبيرة في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية، إضافة إلى التوعية الصحية لتعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع، مشيرا إلى أن أهم الخدمات تتمثل في: تقديم الفحوصات الشاملة، والتطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة، وتوعية المجتمع حول أهمية الصحة العامة، وطرق الوقاية من الأمراض، والتنسيق مع المستشفيات، والمراكز الصحية، لتقديم الرعاية اللازمة للمرضى، وتقديم خدمات صحية للمرضى الذين يحتاجون للرعاية في منازلهم، وتوفير الدعم النفسي والعلاج، للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية، وتنظيم حملات للتطعيم، والفحص المبكر للأمراض، وتقديم الدعم والرعاية لمرضى الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، مبينة أن ذلك يأتي امتداداً لرؤية المملكة 2030، لتطوير الخدمات الصحية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، لتوفير أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع.

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