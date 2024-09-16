طبابة جازان تتحدى التضاريس الوعرة

(MENAFN
- Al Watan)
تتحدى طبابة جازان التضاريس الوعرة، والجبال الشاهقة، للوصول إلى المرضى، وتقديم الخدمات والرعاية الصحية لهم، إذ قدمت طبابة العارضة بتجمع جازان الصحي خدماتها لـ2347 مستفيدا في المناطق الجبلية الشاهقة ذات التضاريس الوعرة، خلال العام الحالي 2024.
دور فاعل
استنفر تجمع جازان الصحي جهوده، في خدمة المرضى من خلال فرق الطبابة المتنقلة، إذ تلعب دورا فاعلا في تقديم الخدمات الصحية، حيث تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية، والوصول إلى الفئات الأكثر حاجة في المناطق النائية.
جهود كبيرة
أكد تجمع جازان الصحي لـ((الوطن))، أن الفرق الطبية تبذل جهوداً كبيرة في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية، إضافة إلى التوعية الصحية لتعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع، مشيرا إلى أن أهم الخدمات تتمثل في: تقديم الفحوصات الشاملة، والتطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة، وتوعية المجتمع حول أهمية الصحة العامة، وطرق الوقاية من الأمراض، والتنسيق مع المستشفيات، والمراكز الصحية، لتقديم الرعاية اللازمة للمرضى، وتقديم خدمات صحية للمرضى الذين يحتاجون للرعاية في منازلهم، وتوفير الدعم النفسي والعلاج، للأشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية، وتنظيم حملات للتطعيم، والفحص المبكر للأمراض، وتقديم الدعم والرعاية لمرضى الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، مبينة أن ذلك يأتي امتداداً لرؤية المملكة 2030، لتطوير الخدمات الصحية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، لتوفير أفضل الخدمات لجميع أفراد المجتمع.
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