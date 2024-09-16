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سعودة الوظائف والرابضين في ممرات الأسواق

9/16/2024 11:38:31 PM
(MENAFN- Al Watan) الأسواق هي مفاتيح للرزق والبيع والشراء وهي فرصة سانحة لابناء وبنات هذا الوطن المعطاء. عندما تدخل الأسواق يزداد الذهول والإعجاب بأبناء و بنات الوطن، هم مثال راق في فن التعامل ببهاء وسرور ومبادرة وسلاسة وحيوية ونشاط، يتفنون في البيع والتسويق والتعبير، وأصبحت الأسواق المركزية كل العاملون فيها موظفات يحملن الشهادات الجامعية والمعاهد التدريبية المتوسطة والمرحلة الثانوية، و لديهن المهارات التسويقية المتميزة، ما يجعل الاطمئنان لدى رب الأسرة في ترك حرية العائلة تتسوق في هذه المحلات، وهو في انتظارها خارج المحل أو أن يكون معهن إذا احتجن إلى ذلك.
إنها النهضة الحضارية الشاملة لرؤية أنطلقت نحو قمة وهمة تتجاوز الزمن وتسبق الوقت، ولكن عندما تدخل إلى بعض هذه المحلات يتبادر إلى ذهنك طرح بعض الاسئلة التي تتنمى أن ترى مثل هؤلاء البنات ماشاء الله بهذا الفكر قد طرقت باب العمل وبدأت بتأسيس محلها التجاري، فهذا مؤشر يدعو إلى الفخر والامتنان في تهيئة سوق العمل بهذه الصورة، وهناك الكثير من الناجحات والناجحين.
عفوا يا بنتي هل هذا المحل لك ؟
كان الصمت برهة كأنها تعيد الأنفاس وتبدأ الإجابات صادمة لا !
أنا موظفة، ولماذا ليس لك قالت لا توجد لدي إمكانيات لفتح محل ؟ أها،،
لحظة هناك ريادة الأعمال ؟
هناك قرض عبداللطيف جميل ؟
هناك صندوق التنمية الاجتماعية؟
هناك هناك،،
فيكون الصمت حسرة في عدم الرد.
لعله خير يا بنتي ممكن تخفضين لنا في الأسعار ردت بإجابة صارمه لا أستطيع !
هناك رجل من جنسية عربية يحوم حول المكان كأنه يريد أن يدخل إلى المحل ولكنه خائف يترقب.
كأن على باب المحل آية الكرسي تمنع الشياطين. احتدم النقاش على السعر. تدخل هذا الرجل الرابض في الممرات على أعصابه. وأعطى التخفيض بعد أيمان مغلظة في مرونة السعر.
من هذا ؟ ولمن هذا المكان ؟
ردت هذا مدير المحل، هل هذا المالك ؟
ليس المالك. ولماذا هذا ؟ سؤال يتبادر إلى الأذهان، لماذا هؤلاء ، مازال يسرح ويمرح ويأكل الزبيب بما فيه ؟أين التستر التجاري ؟ أين الجهات الرقابية ؟ أين صاحب المؤسسة ؟
ولماذا لا تعقد شراكة بين هؤلاء الموظفات البائعات وصاحب المؤسسة بدعم من الموارد أو الجهات التي لها علاقة بذلك ؟
وهل هذا الرابض نزيه من الأشياء الأخرى التي قد تسبب المضايقات لهؤلاء الموظفات.
لماذا ما زالت الأرقام في ازدياد في التحويلات الأجنبية لماذا البطالة مكدسة !
هناك فجوة يرعى منها هؤلاء الرابضين في ممرات الأسواق ثمرة العمل التجاري على حساب أبناء الوطن بسذاجة من الملاك.
لماذا أغلب مدراء الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات أجانب يتوسل إليهم أبناؤنا في التوظيف ؟
أخذت أغراضي وكانت الأكياس تئن حزنا على هؤلاء البنات الجامعيات، في عدم وجود احتضان ودعم لهن من ريادة الأعمال، وعدم ارتباط ذلك بالكفالات التي تميت الأمنيات في نفوسهم حسرة وندامة.

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