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تخفيف الأعباء على المعلمين وتحسن الأداء التعليمي

9/16/2024 11:38:31 PM
(MENAFN- Al Watan) يعيش المعلمون والمعلمات في مدارسنا اليوم ضغوطاً كبيرة نتيجة تعدد المهام الملقاة على عاتقهم،في ظل يوم دراسي طويل ومتواصل، يتطلب منهم التركيز والجهد المتواصل خلال الحصص الدراسية. بجانب المهام التعليمية، يُطلب منهم أداء أعمال إضافية غير تعليمية، مثل حصص النشاط والمناوبات والإشراف وغيرها من الأعمال اللامنهجية، ما يزيد من حجم الضغوط عليهم ويؤثر سلبًا في أدائهم التعليمي.
رغم هذه التحديات، تظل هذه الأعمال الإضافية حِملًا يجب على المعلم أن يتحمله، في وقت تتكدس فيه أعداد كبيرة من الإداريين والإداريات داخل المدارس، والذين تم تعيينهم بأعداد كبيرة بمكرمة ملكية بهدف احتواء الخريجين والخريجات في فترة ماضية، لكنهم باتوا دون مهام واضحة تسند إليهم، م ماخلق فراغًا إداريًا لا يستفيد منه النظام التعليمي.
في العديد من المدارس، لاسيما مدارس البنات، نجد أن عدد الموظفات الإداريات يتراوح بين 15 إلى 20 موظفة، بينما كانت هذه الأعمال تُدار سابقًا من قبل إدارية أو إداريتين فقط. ومع هذا العدد الكبير من الكادر الإداري، يُترك للمعلمات مهمة المناوبات والإشراف على الفسح والمقاصف وحصص الانتظار أثناءغياب المعلمات، بجانب الإرشاد الصحي، وهي مهام كان من المفترض أن تُسند إلى الإداريات.
ما يدعو للاستغراب هو أن معظم هؤلاء الإداريات لا يتم تكليفهن سوى بالأعمال الإدارية المحدودة، بينما يكلفن المعلمات بالعبء الإضافي. هذا الواقع يتطلب من وزارة التعليم إعادة النظر في توزيع المهام داخل المدارس، بحيث يتم إسناد أعمال المناوبات والإشراف الصباحي ونهاية الدوام وحصص الانتظار والإرشاد الصحي إلى الإداريات، بما يتيح للمعلمات التركيز على التدريس وتخفيف الضغط عنهن.
بإعادة التوازن بين الكادر التعليمي والإداري في المدارس، يمكن تحسين بيئة العمل للكادر التعليمي وتخفيف الأعباء غير التعليمية عنه، ما سينعكس إيجابًا على الأداء التعليمي وعلى جودة العملية التعليمية ككل. وسيسهم الجميع في العملية التعليمية وفقًا لمهاراتهم وتخصصاتهم بتميز.

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