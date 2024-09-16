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الجراد يحسن النوم والشعر والرغبة الجنسية

9/16/2024 11:38:30 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف باحثون في الكاميرون عن الفوائد الصحية المدهشة لنظام غذائي يعتمد على الجراد، مما يشير إلى أن هذه الحشرات قد تكون المفتاح إلى نوم أفضل وشعر أكثر صحة، بل وحتى رغبة جنسية أقوى.
وتكشف الدراسة التي نشرت في مجلة علوم الأغذية والمنتجات الحيوانية أن الفئران التي تتغذى على نظام غذائي من (Ruspolia nitidula)، وهو نوع من الجراد الصالح للأكل الشائع في الكاميرون، شهدت تحسنات كبيرة في العديد من المؤشرات الصحية مقارنة بالفئران التي تتغذى على أنظمة غذائية أخرى. مصادر بروتين غير تقليدية
مع صراع العالم مع قضايا الأمن الغذائي وتزايد عدد السكان يتجه العلماء بشكل متزايد إلى مصادر البروتين غير التقليدية، وقد ظهرت الحشرات بقيمتها الغذائية العالية وتأثيرها البيئي المنخفض كبديل واعد، وتضيف هذه الدراسة، التي قادها باحثون في جامعة دشانغ في الكاميرون، وزنًا إلى الحجة القائلة إن الحشرات يمكن أن تكون أكثر من مجرد مصدر غذائي مستدام، فقد تقدم أيضًا فوائد صحية فريدة.
قام فريق البحث، برئاسة نجنانيي عبدول، بمقارنة تأثيرات ثلاثة أنظمة غذائية مختلفة على الفئران: الأول يعتمد على وجبة (Ruspolia nitidula) ((المصنوعة من الجراد المطحون))، والثاني يعتمد على وجبة السمك التقليدية من سمك الرنجة، والثالث يفتقر إلى البروتين الحيواني، على مدى 12 أسبوعًا، قاموا بمراقبة مؤشرات صحية مختلفة لدى 216 فأرًا، بما في ذلك وزن الجسم، وأنماط النوم، والسلوك الجنسي، ونوعية الشعر.
نتائج الدراسة
أظهرت الفئران التي تغذت على الجراد تحسنات ملحوظة في العديد من المقاييس الصحية، ولعل أبرز ما في الأمر هو أن هذه الفئران شهدت زيادة كبيرة في الرغبة الجنسية، مع زيادة وتيرة السلوكيات الجنسية مقارنة بالفئران التي تغذت على أنظمة غذائية أخرى، كما تمتعت الفئران التي تغذت على الجراد بنوم أفضل، حيث اكتسبت ما يقرب من 12 ساعة إضافية من النوم أسبوعيًا مقارنة بالفئران التي تتغذى على نظام غذائي يفتقر إلى البروتين.
ولكن الفوائد لم تتوقف عند هذا الحد، فقد وجدت الدراسة أن 94.58 % من الشعر الذي تم فحصه من الفئران التي تتغذى على الجراد كان في حالة ممتازة ـ مسطحًا ومرنًا عند اللمس، وعلى النقيض من ذلك، أظهرت 5.55 % فقط من الشعر من الفئران التي تتغذى على دقيق السمك، و0.27 % فقط من الفئران التي تعاني من نقص البروتين جودة مماثلة.
كما شهد وزن الجسم تحسنًا، حيث حافظت الفئران التي تتغذى على الجراد على متوسط ​​وزن صحي بلغ 180.10 جرامًا، وهو أعلى قليلاً من المجموعة التي تناولت دقيق السمك عند 172.76 جرامًا، وتأخرت الفئران التي تناولت نظامًا غذائيًا خاليًا من البروتين بشكل كبير عند 146.15 جرامًا.
دعم وظائف الجسم
يعزو الباحثون هذه الفوائد الصحية إلى الملف الغذائي الفريد لـ(Ruspolia nitidula)، نظرًا لثرائها بالأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات والمعادن، يبدو أن هذه الجنادب توفر مزيجًا قويًا من العناصر الغذائية التي تدعم وظائف الجسم المختلفة، على سبيل المثال، يُعتقد أن وفرة الأحماض الأمينية المحتوية على الكبريت مثل الميثيونين والسيستين في الجنادب تسهم في تحسين جودة الشعر من خلال تعزيز إنتاج الكيراتين. يقول عبدول في بيان: ((تسلط نتائجنا الضوء على الإمكانات الكبيرة للحشرات الصالحة للأكل مثل Ruspolia) nitidula) كمصدر بديل للبروتين، لا تلبي وجبة الجندب الاحتياجات الغذائية فحسب، بل توفر أيضًا فوائد صحية كبيرة، بما في ذلك تحسين الرغبة الجنسية، وتحسين النوم، وتحسين جودة الشعر، مع آثار بعيدة المدى على الأنظمة الغذائية للحيوانات والبشر)).
النتائج الرئيسية
أدى نظام الجراد الغذائي إلى تحسينات كبيرة في العديد من التدابير الصحية.
أظهرت الفئران التي تناولت هذا النظام الغذائي زيادة في النشاط الجنسي، مع سلوكيات أكثر تواترًا للصعود والهبوط.
ناموا لفترة أطول، واكتسبوا حوالي 12 ساعة إضافية من النوم أسبوعيًا مقارنة بالمجموعة التي تعاني من نقص البروتين.
كانت جودة الشعر أفضل بشكل كبير، حيث أظهرت أكثر من 94% من الشعر المفحوص خصائص مثالية.
كان وزن الجسم أكثر صحة، وكانت مؤشرات صحة الجهاز الهضمي أكثر توازنًا.

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