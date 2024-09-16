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%56 انخفاض نشر الأندية الأدبية

9/16/2024 11:38:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجعت مستويات نشر الأندية الأدبية للكتب المؤلفة 56%، حيث بلغ إجمالي نشر الكتب 65 كتابًا، مقابل نشر 149 كتابًا في عام 2022، في وقت تصدرت منطقتا القصيم والشرقية أقل مناطق المملكة إنتاجًا للأندية الأدبية بـ2%، وذلك من خلال نشر كتاب وحيد لكل منهما.
%68 للمؤلفين
كشف تقرير الحالة الثقافية في المملكة للعام الماضي تفوق الإنتاج الأدبي للمؤلفين على إنتاج المؤلفات، حيث بلغ إجمالي إنتاج المؤلفين 68%، مقابل 32% الإنتاج الأدبي للمؤلفات، وانخفض النشر الخارجي للمؤلفين السعوديين 22%، وفاق النشر الداخلي للكتب، النشر الخارجي، حيث بلغ إجمالي النشر الداخلي 384 كتابًا، مقابل 115 كتابًا للنشر الخارجي، وتمثلت أبرز أسباب انخفاض الإنتاج الأدبي للأندية الأدبية في: انتقال نشاط الأندية الأدبية من وزارة الثقافة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والاعتماد الكبير على النشر المشترك، مع دور نشر خارج المملكة.
صدارة الرواية
وتصدرت الرواية الإنتاج الأدبي للمؤلفات بـ74 رواية، وحلت المقالات ثانيًا بـ33 مقالة، والدراسات الأدبية العامة ثالثًا بـ18 دراسة أدبية، والقصة القصيرة رابعًا بـ14 قصة، والشعر خامسًا بـ12 إنتاجًا شعريًا. %22 الطائف
استحوذت الطائف على النصيب الأكبر من إنتاج الأندية الأدبية، حيث بلغ إجمالي إنتاج أدبي الطائف 14 إنتاجًا بـ22%، وحلت الباحة ثانيًا، بإجمالي 7 إنتاجات أدبية بـ11%، وتساوت نجران ومكة المكرمة وتبوك ثالثًا، بإجمالي 5 إنتاجات بـ8%، وجدة رابعًا، بإجمالي 4 إنتاجات بـ6%، وتساوت المدينة المنورة، والرياض، والحدود الشمالية، وحائل، وجازان، والأحساء، وأبها خامسًا، بإجمالي 3 إنتاجات لكل منهم بـ5%، والجوف سادسًا، بإنتاجين اثنين بـ3 %، وإنتاج وحيد للقصيم والشرقية أخيرًا بـ2%.
3 أسباب أسهمت في تراجع النشر.
65 كتابًا منشورًا للأندية الأدبية.
إنتاج المؤلفين يفوق المؤلفات.
القصيم والباحة أقل الأندية إنتاجًا أدبيًا.
%56 تراجع نشر الأندية الأدبية.
%22 انخفاض النشر الخارجي للمؤلفين السعوديين.

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