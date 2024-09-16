%56 انخفاض نشر الأندية الأدبية

(MENAFN
- Al Watan)
تراجعت مستويات نشر الأندية الأدبية للكتب المؤلفة 56%، حيث بلغ إجمالي نشر الكتب 65 كتابًا، مقابل نشر 149 كتابًا في عام 2022، في وقت تصدرت منطقتا القصيم والشرقية أقل مناطق المملكة إنتاجًا للأندية الأدبية بـ2%، وذلك من خلال نشر كتاب وحيد لكل منهما.
%68 للمؤلفين
كشف تقرير الحالة الثقافية في المملكة للعام الماضي تفوق الإنتاج الأدبي للمؤلفين على إنتاج المؤلفات، حيث بلغ إجمالي إنتاج المؤلفين 68%، مقابل 32% الإنتاج الأدبي للمؤلفات، وانخفض النشر الخارجي للمؤلفين السعوديين 22%، وفاق النشر الداخلي للكتب، النشر الخارجي، حيث بلغ إجمالي النشر الداخلي 384 كتابًا، مقابل 115 كتابًا للنشر الخارجي، وتمثلت أبرز أسباب انخفاض الإنتاج الأدبي للأندية الأدبية في: انتقال نشاط الأندية الأدبية من وزارة الثقافة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والاعتماد الكبير على النشر المشترك، مع دور نشر خارج المملكة.
صدارة الرواية
وتصدرت الرواية الإنتاج الأدبي للمؤلفات بـ74 رواية، وحلت المقالات ثانيًا بـ33 مقالة، والدراسات الأدبية العامة ثالثًا بـ18 دراسة أدبية، والقصة القصيرة رابعًا بـ14 قصة، والشعر خامسًا بـ12 إنتاجًا شعريًا. %22 الطائف
استحوذت الطائف على النصيب الأكبر من إنتاج الأندية الأدبية، حيث بلغ إجمالي إنتاج أدبي الطائف 14 إنتاجًا بـ22%، وحلت الباحة ثانيًا، بإجمالي 7 إنتاجات أدبية بـ11%، وتساوت نجران ومكة المكرمة وتبوك ثالثًا، بإجمالي 5 إنتاجات بـ8%، وجدة رابعًا، بإجمالي 4 إنتاجات بـ6%، وتساوت المدينة المنورة، والرياض، والحدود الشمالية، وحائل، وجازان، والأحساء، وأبها خامسًا، بإجمالي 3 إنتاجات لكل منهم بـ5%، والجوف سادسًا، بإنتاجين اثنين بـ3 %، وإنتاج وحيد للقصيم والشرقية أخيرًا بـ2%.
3 أسباب أسهمت في تراجع النشر.
65 كتابًا منشورًا للأندية الأدبية.
إنتاج المؤلفين يفوق المؤلفات.
القصيم والباحة أقل الأندية إنتاجًا أدبيًا.
%56 تراجع نشر الأندية الأدبية.
%22 انخفاض النشر الخارجي للمؤلفين السعوديين.
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