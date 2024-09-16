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5572 طلب إخلاء عقاري

9/16/2024 11:38:30 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت طلبات الإخلاء التنفيذي الجديدة والمنجزة خلال الفترة من أول أغسطس إلى 15 سبتمبر بالعام الحالي 5572 طلبا، وعدد القرارات 11.508، بينما بلغ عدد المحاضر 2223 محضرا، وذلك حسب المؤشر العدلي لوزارة العدل.
من جهته، أكد المستشار القانوني حسين فلاح أن هناك الكثير من المستأجرين يواجهون طلب الملاك إخلاء العقار حينما تكون لدى المالك رغبة في هدم العين العقارية المؤجرة لإعادة بنائها، مشيرا إلى أن ذلك حق للمالك، لكن لا بد من إشعار المستأجر قبلها بفترة كافية. كذلك في حالة انتهاء الإيجار، وانتهاء الفترة المحددة للعقد، وعدم تجديد العقد للمستأجر، يحق للمالك طلب الإخلاء، وغالبية حالات الإخلاء تكون بسبب عدم دفع أقساط الإيجار، لذا يمكن للمالك رفع قضية طلب إخلاء في المحكمة بعقد الإيجار الكتروني. كذلك إذا كانت هناك شروط في بنود العقد لم ينفذها المستأجر، فيحق للمالك طلب إخلاء العقار، وأيضا في حالة حصول أضرار كبيرة في العقار قد تتسبب في تعرضه للتلف.
وأضاف فلاح: ((يعتبر تأجير العقار للغير دون إذن من الأسباب التي تدفع المالك لطلب إخلاء العقار، والمطالبة بقيمة الإيجار)).
وأكد أن إطلاق منصة ((إيجار)) أسهم في تنظيم قطاع الإيجار والعقار، وذلك عن طريق إصدار عقد موحد من خلال المنصة يخدم الطرفين، المستأجر والمالك أو الوسيط العقاري، وذلك عبر تفعيل بنود العقد وتحديد الالتزامات، لافتا إلى أن ما يميز العقد الإلكتروني المرونة والسلاسة، وتسريع إجراءات العملية الإيجارية وتيسيرها، بما يحقق أهداف جميع الأطراف، ويحفظ حقوقهم.
المناطق وعدد قضايا الإخلاء
- المدينة المنورة
4643
- الرياض
3024
- الشرقية
1565
- عسير
300
- مكة مكرمة
222
- القصيم
211
- جازان
199
- تبوك
131
- حائل
108
- الجوف
108
- نجران
78
- الحدود الشمالية
39
- الباحة
20

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