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تحديث جديد لمواصفات مياه الشرب

9/16/2024 11:38:30 PM
(MENAFN- Al Watan) استنفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها في مراقبة نوعية المياه بالأنشطة المرخص لها تقديم الخدمة، إذ أعلنت، أمس، عن تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة في المملكة، في وقت تراقب فيه الوزارة نوعية المياه في 4 مواقع، ممثلة في: أنظمة الإنتاج والنقل والتوزيع والتخزين، للتأكد من مطابقتها المعايير والمواصفات المعتمدة. وقلما توجد مصادر مياه في حلتها الطبيعية غير صالحة للشرب، ولكن دخول مصادر تلوث خارجية تتسبب أحيانا في جعلها غير صالحة للشرب، وتتحكم 5 مصادر في نوعية المياه، ممثلة في: أسباب طبيعية تعكس نوعية الأتربة والصخور، والخزانات الجوفية، وأنشطة إنسانية مدنية، وأنشطة صناعية، وأنشطة زراعية، وطرق معالجة المياه باستخدام بعض المطهرات، والمبيدات الحشرية المستخدمة.
مواد مطهرة
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المواصفات المحدثة اشترطت ضمان خلو المياه من المسببات التي قد تؤثر على الصحة العامة أو على البيئة بشكل عام، مبينة 8 خواص يستوجب تطبيقها في المملكة، ويجب أن تعكس المعايير. وتمثلت أبرز الخواص في: الخواص الفيزيائية التي تشتمل على ((اللون، والطعم، والرائحة، ودرجة الحرارة، ودرجة الحموضة والقلوية، والعكارة))، والخواص الكيميائية، والعناصر النزرة والمعادن الثقيلة، والخواص العضوية والهيدروكربونية، والمواد المستخدمة في المبيدات الحشرية والزراعية، والخصائص الإشعاعية، والمواد المطهرة، والخصائص البكتريولوجية والميكروبية والفيروسية.
معايير عالمية
أكدت الوزارة أن تحديث معايير ومواصفات مياه الشرب غير المعبأة تم وفقًا لأعلى المعايير العالمية والإقليمية والخليجية، ومنها معايير منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومعايير هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GSO)، مشيرة إلى أن التحديث تم بعد التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما يتواءم مع طبيعة ونوعية المياه في المملكة.
وشدّدت الوزارة على جميع مزودي خدمات مياه الشرب غير المعبأة، في القطاع العام والخاص، سواءً أكانت منتجة من محطات التحلية أو محطات التنقية أو ما يُوزع من خلال شبكات المياه أو من الأشياب الصالحة للشرب، ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير، لضمان توفير مياه نقية خالية من أي ملوثات.

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