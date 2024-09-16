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الهلال الجامح يتحدى الريان الطامح

9/16/2024 11:38:30 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الهلال إلى تسجيل بداية جديدة في رحلة بحثه عن استعادة لقبه الذي فقده في النسخة الماضية، حينما يحل اليوم، ضيفا ثقيلا على الريان القطري، لحساب الجولة الأولى لمجموعة غرب القارة لدوري أبطال آسيا للنخبة بنظامها الجديد، والتي تعد امتدادا للبطولة السابقة دوري أبطال آسيا، لكن بنظام جديد، إذ يشارك فيها أفضل 24 ناديا قاريا قسمت على مجموعتين في غرب القارة وشرقها، ثم تتأهل الأندية الـ8 الأولى في كل مجموعة إلى ثمن النهائي، بعد أن تخوض كل مجموعة 8 جولات في مرحلة الدوري، وهو النظام الجديد الذي يتم تنفيذه لأول مرة في بطولات الأندية، التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة

نظام الدوريين
تضم البطولة دوريين، في كل منهما 12 فريقًا، بمنطقتي الغرب والشرق، حيث سيواجه كل فريق 8 منافسين مختلفين داخل منطقته، بواقع 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج أرضه خلال الفترة بين الـ16 من سبتمبر الجاري وحتى الـ19 من فبراير المقبل. وبعد انتهاء مرحلة الدوري، تتأهل أفضل 8 أندية في كل دوري إلى ثمن النهائي، المقرر إقامة مبارياته في شهر مارس المقبل، والذي تتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتبارا من دور الثمانية. وتستضيف المملكة الأدوار النهائية خلال الفترة من الـ25 من أبريل المقبل وحتى المباراة النهائية في الـ4 من مايو المقبل.
تحد صعب
على إستاد أحمد بن علي المونديالي يحل الهلال المدجج بالنجوم والنتائج الإيجابية ضيفا ثقيلا على الريان القطري، صاحب البداية المتفاوتة في دوري نجوم قطر، في قمة عربية خليجية خالصة وقوية للغاية، ومهمة لن تكون سهلة لكلا الفريقين.
مواصلة الجموح
يتطلع الزعيم إلى أن يواصل جموحه الكبير، منذ الموسم الماضي، وأن يعوض خروجه غير المتوقع من نصف نهائي النسخة الماضية، والتي تعد الأخيرة بمسمى دوري أبطال آسيا، والذي كان مفاجئا للغاية، وإثبات قدرته على استعادة اللقب الذي فقده لنسختين متتاليتين، وقدم الهلال منذ الموسم الماضي مستويات رائعة للغاية، وواصل مسيرة اللا خسارة في الدوري السعودي للمحترفين، إذ وصل بنهاية الجولة الثالثة للدوري إلى 39 مباراة دورية متتالية لم يتعرض خلالها لأي خسارة.
ويملك الزعيم فريقا منظما للغاية وسط قيادة فنية رائعة من قبل مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، وكان قد دعم صفوفه بلاعبين أجانب ومحليين مميزين للغاية، قدموا مستويات رائعة في الظهور الأول محليا، ويأملون في مواصلة التألق قاريا.
تذبذب النتائج
يدخل الريان اللقاء وهو خامس دوري نجوم قطر بعد 4 جولات برصيد 6 نقاط، إذ انتصر في مباراتين وتعادل مرتين، ويريد أن يؤكد أنه مختلف للغاية في البطولة القارية، لا سيما وأنه دعم فريقه بلاعبين أجانب جيدين للغاية صنعوا الفارق في آخر الجولات، إضافة إلى أنه يأمل في أن يؤكد أن تأهله للبطولة القارية عن جدارة واستحقاق خصوصا وأنه وصيف الدوري القطري في الموسم الماضي.
تحدي الجماهير
اللافت للنظر أن جماهير الريان أطلقت التحدي قبل اللقاء، مؤكدة أن فريقها سيسقط زعيم آسيا وأكثر فرق القارة تتويجا باللقب، وأنها ستكون السند القوي للاعبين خلال المواجهة.
موقعة صعبة
على إستاد بونيودكور بطشقند، يتواجه باختاكور الأوزبكي والوصل الإماراتي في مواجهة صعبة للطرفين، إذ يريد الفريق الأوزبكي مسح الصورة السيئة التي ظهر بها خلال النسخة الماضية، فيما يأمل الوصل في تقديم نفسه كفريق قوي ومنافس قوي على التأهل للأدوار المقبلة، في حضور هو الرابع له في البطولة القارية والأول منذ 2019، وكان الفريق توج بطلا للدوري الإماراتي الموسم الماضي بعد غياب 17 عاما.

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