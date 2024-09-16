أرقام تاريخية وسيطرة جماهيرية

(MENAFN
- Al Watan)
سيطرت أرقام الاتحاد التاريخية، التي سجلها في القمة التاريخية، أو كما يعرف بالديربي القديم، على الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ نجح العميد في تسجيل النتيجة الأعلى في الدوري، وحضر الهاتريك الأول في الدوري
باسم قائده ونجمه الفرنسي كريم بنزيما، ومنح سوبر الهاتريك للتمريرات الحاسمة لنجمه الفرنسي موسى ديابي النمور التفوق، وتصدر العميد الفرق بفارق الأهداف عن الهلال قبل الكلاسيكو الذي سيجمعهما في الجولة المقبلة، في ظل مشاركة اتفاقية، وسيطرت جماهير النمور على المدرجات بتسجيلها الحضور الأكبر في الجولة التي شهدت خروج النصر والأهلي في الكلاسيكو الأول حبايب، وتواجد حكمين أجنبيين، وحضرت البطاقة الحمراء، وتصدر مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش
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