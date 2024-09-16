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أرقام تاريخية وسيطرة جماهيرية

9/16/2024 11:38:30 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطرت أرقام الاتحاد التاريخية، التي سجلها في القمة التاريخية، أو كما يعرف بالديربي القديم، على الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ نجح العميد في تسجيل النتيجة الأعلى في الدوري، وحضر الهاتريك الأول في الدوري باسم قائده ونجمه الفرنسي كريم بنزيما، ومنح سوبر الهاتريك للتمريرات الحاسمة لنجمه الفرنسي موسى ديابي النمور التفوق، وتصدر العميد الفرق بفارق الأهداف عن الهلال قبل الكلاسيكو الذي سيجمعهما في الجولة المقبلة، في ظل مشاركة اتفاقية، وسيطرت جماهير النمور على المدرجات بتسجيلها الحضور الأكبر في الجولة التي شهدت خروج النصر والأهلي في الكلاسيكو الأول حبايب، وتواجد حكمين أجنبيين، وحضرت البطاقة الحمراء، وتصدر مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش

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