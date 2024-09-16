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الأهلي بالدفاع ينتصر

9/16/2024 11:38:29 PM
(MENAFN- Al Watan) انتزع الأهلي انتصاراً صعباً من أمام ضيفه برسيبوليس الإيراني، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية (غرب القارة)، لدوري أبطال آسيا للنخبة بنتيجة 1/ صفر، سجل لقلعة الكؤوس فرانك كيسيه (2)، وأهدر رياض محرز ركلة جزاء (58)، ليسجل الراقي الانتصار الأول للأندية العربية في البطولة القارية، ويحصد أول 3 نقاط له في البطولة، وظل برسيبوليس بلا نقاط.
وشهد اللقاء تألقاً كبيراً للدفاع الأهلاوي خصوصاً البرازيلي روجير إيبانيز والتركي مريح إديمرال وحارس مرماه السنغالي إدوارد ميندي.
- الدفاع الأهلاوي حمل قلعة الكؤوس للانتصار
- هدف البداية منح الراقي النقاط الثلاث
- إهدار الفرص كانت مشكلة الأهلي في اللقاء
- القوة الدفاعية وتألق ميندي منحت الراقي النقاط الثلاث

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