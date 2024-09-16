الأهلي بالدفاع ينتصر

(MENAFN
- Al Watan)
انتزع الأهلي انتصاراً صعباً من أمام ضيفه برسيبوليس الإيراني، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الثانية (غرب القارة)، لدوري أبطال آسيا للنخبة بنتيجة 1/ صفر، سجل لقلعة الكؤوس فرانك كيسيه (2)، وأهدر رياض محرز ركلة جزاء (58)، ليسجل الراقي الانتصار الأول للأندية العربية في البطولة القارية، ويحصد أول 3 نقاط له في البطولة، وظل برسيبوليس بلا نقاط.
وشهد اللقاء تألقاً كبيراً للدفاع الأهلاوي خصوصاً البرازيلي روجير إيبانيز والتركي مريح إديمرال وحارس مرماه السنغالي إدوارد ميندي.
- الدفاع الأهلاوي حمل قلعة الكؤوس للانتصار
- هدف البداية منح الراقي النقاط الثلاث
- إهدار الفرص كانت مشكلة الأهلي في اللقاء
- القوة الدفاعية وتألق ميندي منحت الراقي النقاط الثلاث
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