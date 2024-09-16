الذهب يمحو مكاسبه عند الإغلاق رغم تراجع الدولار

MENAFN - Al-Borsa News) محا الذهب مكاسبه بنهاية تعاملات الإثنين، بعدما لامس مستوى قياسي، على الرغم من توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وتراجع قيمة الدولار.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 2608.90 دولار للأوقية، بعدما لامست 2617.40 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

موضوعات“ميد أوشن” المدعومة من أرامكو السعودية ترفع حصتها بمحطة غاز في بيرو النفط يغلق مرتفعاً ويسجل أعلى مستوياته في أسبوعين تقريباً بلاك روك: الأسواق تبالغ في توقعات خفض الفيدرالي للفائدة

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.35% إلى 100.76 نقطة، في تمام الساعة 10:02 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأغلقت عقود المعدن النفيس فوق 2600 دولار لأول مرة بنهاية تعاملات الجمعة، مسجلة مستوى قياسيًا ومكاسب أسبوعية قوية، مع ترقب المستثمرين خفض أسعار الفائدة في أمريكا.

وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفائدة، ووفقًا لأداة“فيد ووتش” يرى المستثمرون احتمالًا بنسبة 61% لخفض تكاليف الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس وبنسبة 39% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

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