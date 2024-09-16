الذهب يمحو مكاسبه عند الإغلاق رغم تراجع الدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) محا الذهب مكاسبه بنهاية تعاملات الإثنين، بعدما لامس مستوى قياسي، على الرغم من توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وتراجع قيمة الدولار.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر عند 2608.90 دولار للأوقية، بعدما لامست 2617.40 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
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وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.35% إلى 100.76 نقطة، في تمام الساعة 10:02 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وأغلقت عقود المعدن النفيس فوق 2600 دولار لأول مرة بنهاية تعاملات الجمعة، مسجلة مستوى قياسيًا ومكاسب أسبوعية قوية، مع ترقب المستثمرين خفض أسعار الفائدة في أمريكا.
وتترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفائدة، ووفقًا لأداة“فيد ووتش” يرى المستثمرون احتمالًا بنسبة 61% لخفض تكاليف الاقتراض بنحو 50 نقطة أساس وبنسبة 39% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.
المصدر:
MENAFN16092024000202011048ID1108680795
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