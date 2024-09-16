ميد أوشن المدعومة من أرامكو السعودية ترفع حصتها بمحطة غاز في بيرو

MENAFN - Al-Borsa News) زادت شركة الغاز الطبيعي المسال“ميد أوشن” (MidOcean)، المدعومة من صندوق الاستثمار بالأسهم الخاصة“إي آي جي” (EIG)، حصتها في مشروع“بيرو إل إن جي” (Peru LNG)، الذي يُعدُّ ثاني أكبر مصدّر للغاز في أميركا اللاتينية بعد ترينيداد وتوباغو.

الصفقة التي أُعلن عنها اليوم الاثنين ترفع حصة“ميد أوشن” في بيرو، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال، جنباً إلى جنب مع شركة النفط السعودية العملاقة“أرامكو“، التي استثمرت في“ميد أوشن” العام الماضي.

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تبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة التصدير“بيرو إل إن جي” 4.5 مليون طن متري سنوياً. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه سوق الغاز الطبيعي المسال توسعاً سريعاً، تقوده الولايات المتحدة وقطر، حيث تسعى دول في أوروبا وآسيا إلى تقليص انبعاثات الكربون والتخلي عن أنواع الوقود الأخرى.

إلى أن تُستكمل الصفقة، سترتفع حصة“ميد أوشن” في“بيرو إل إن جي” إلى 35%، بعدما كانت 20%، بحسب ما أُعلن في فبراير الماضي. وستظل شركة“هانت أويل” (Hunt Oil)، ومقرها في دالاس، المشغّل لمشروع“بيرو إل إن جي”، وستحتفظ بحصة 35% بالمحطة. كذلك تمتلك“ميد أوشن” حصصاً في مجموعة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال في أستراليا. ووفقاً لبيان صادر عن“ميد أوشن”، فإن“أرامكو” السعودية، التي تمول الصفقة الأخيرة في بيرو، تزيد حصتها في“ميد أوشن” بنسبة 49%. لكن لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة.

كانت“ميد أوشن” من بين الشركات التي أبدت اهتماماً مبدئياً بمشروع“دريفتوود إل إن جي” (Driftwood LNG) التابع لشركة“تيلوريان” (Tellurian)، والذي استحوذت عليه لاحقاً شركة“وودسايد إنرجي غروب” (Woodside Energy Group Ltd).

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