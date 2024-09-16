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((الأعلى للبيئة)) يحصل على شهادة الاعتماد الذهبي من برنامج (أماكن العمل المعززة لأنماط الحياة الصحية)

9/16/2024 7:23:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬لتسلم‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الذهبي‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬أماكن‭ ‬عمل‭ ‬معززة‭ ‬لأنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭.‬‮

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬وداعمة‭ ‬للموظفين‭ ‬والموظفات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬المعتمدة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مهيئة‭ ‬لتنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭.‬‮

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬اعتزاز‭ ‬منتسبي‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬بتسلم‭ ‬شهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬الذهبي‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬بعد‭ ‬استيفاء‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬اللازمة‭ ‬‮«‬لبرنامج‭ ‬أماكن‭ ‬عمل‭ ‬معززة‭ ‬لأنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‮»‬‭.‬‮

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬المعززة‭ ‬لأنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‮»‬‭ ‬جاء‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬المفاهيم‭ ‬والممارسات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬العمل،‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الإنتاجية‭ ‬ومخرجات‭ ‬العمل،‭ ‬وتشجع‭ ‬الموظفين‭ ‬على‭ ‬اتباع‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬الصحية‭.‬‮

وأوضحت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬أن‭ ‬البرنامج‭ ‬يمنح‭ ‬الجهات‭ ‬المتقدمة‭ ‬لشهادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬بعد‭ ‬اجتياز‭ ‬متطلبات‭ ‬ومعايير‭ ‬التقييم‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬التزام‭ ‬الجهة‭ ‬المشاركة‭ ‬بتقديم‭ ‬البرامج‭ ‬التوعوية‭ ‬والرياضية‭ ‬والإرشادية‭ ‬لموظفيها‭.‬‮

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