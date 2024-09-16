((الأعلى للبيئة)) يحصل على شهادة الاعتماد الذهبي من برنامج (أماكن العمل المعززة لأنماط الحياة الصحية)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، لتسلم شهادة الاعتماد الذهبي من وزارة الصحة عن «برنامج أماكن عمل معززة لأنماط الحياة الصحية» وذلك بحضور عدد من المسؤولين في المجلس الأعلى للبيئة ووزارة الصحة.
وأكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه حرص المجلس الأعلى للبيئة على توفير بيئة عمل صحية وداعمة للموظفين والموظفات، من خلال تبني المبادرات والبرامج المعتمدة التي تهدف إلى تحسين جودة العمل وتسهم في خلق بيئة عمل مهيئة لتنمية الكوادر الوطنية.
وأعرب وزير النفط والبيئة اعتزاز منتسبي المجلس الأعلى للبيئة بتسلم شهادة الاعتماد الذهبي من وزارة الصحة، بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير اللازمة «لبرنامج أماكن عمل معززة لأنماط الحياة الصحية».
من جانبها أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، أن برنامج «أماكن العمل المعززة لأنماط الحياة الصحية» جاء بهدف تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة على تبني المفاهيم والممارسات الصحية في مواقع العمل، وخلق بيئة عمل صحية تسهم بشكل إيجابي في رفع مستوى الإنتاجية ومخرجات العمل، وتشجع الموظفين على اتباع أنماط الحياة الصحية.
وأوضحت وزيرة الصحة أن البرنامج يمنح الجهات المتقدمة لشهادة الاعتماد بعد اجتياز متطلبات ومعايير التقييم التي تشمل التزام الجهة المشاركة بتقديم البرامج التوعوية والرياضية والإرشادية لموظفيها.
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