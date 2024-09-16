القائد العام يهنئ الملك وولي العهد رئيس الوزراء بإنجازات فريق مكلارين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات، وتصدر الفريق لبطولة العالم للصانعين.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أن تحقيق هذا الإنجاز المميز لمملكة البحرين جاء بفضل توجيهات وإرشادات جلالته السديدة من أجل تحقيق ذلك النجاح، والذي يضاف الى سجل إنجازات المملكة في مجال سباق السيارات، وما تتمتع به من كوادر تحقق تطلعات ورؤى جلالته، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يديم على مملكة البحرين وشعبها الكريم الأفراح والمزيد من المنجزات في ظل قيادة جلالته الحكيمة.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات، وتصدر الفريق لبطولة العالم للصانعين.
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