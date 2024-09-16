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القائد العام يهنئ الملك وولي العهد رئيس الوزراء بإنجازات فريق مكلارين

9/16/2024 7:23:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات،‭ ‬وتصدر‭ ‬الفريق‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للصانعين‭.‬

وأكد‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المميز‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬توجيهات‭ ‬وإرشادات‭ ‬جلالته‭ ‬السديدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬النجاح،‭ ‬والذي‭ ‬يضاف‭ ‬الى‭ ‬سجل‭ ‬إنجازات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سباق‭ ‬السيارات،‭ ‬وما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬كوادر‭ ‬تحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬ورؤى‭ ‬جلالته،‭ ‬داعياً‭ ‬الله‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬ويسدد‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الخير‭ ‬خطاه،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭ ‬الأفراح‭ ‬والمزيد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭.‬

وتلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات،‭ ‬وتصدر‭ ‬الفريق‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للصانعين‭.‬

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