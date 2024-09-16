الانتهاء من عملية قطر ناقلة نفط استهدفها الحوثيون قبالة اليمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تمت‭ ‬عملية‭ ‬قطر‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬هاجمتها‭ ‬الميليشيا‭ ‬الحوثية‭ ‬قبالة‭ ‬ساحل‭ ‬اليمن‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬‮«‬بنجاح‭ ‬إلى‭ ‬بر‭ ‬الأمان‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬تسرب‭ ‬نفطي‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬البعثة‭ ‬البحرية‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ (‬أسبيدس‭) ‬أمس‭. ‬

واتسمت‭ ‬عملية‭ ‬قطر‭ ‬هذه‭ ‬السفينة‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬علم‭ ‬اليونان‭ ‬وتحمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬بصعوبة‭. ‬

ويهدد‭ ‬تصدعها‭ ‬أو‭ ‬غرقها‭ ‬بتسرب‭ ‬نفطي‭ ‬يقدر‭ ‬بأربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬التسرب‭ ‬من‭ ‬الناقلة‭ ‬إكسون‭ ‬فالديز‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬ألاسكا‭. ‬

واوضحت‭ ‬البعثة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جهات‭ ‬خاصة‭ ‬نفذت‭ ‬عملية‭ ‬الإنقاذ‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬أسبيدس‮»‬‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬مراقبة‭ ‬الوضع‮»‬‭.

‬واشتعلت‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬الناقلة‭ ‬سونيون‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام،‭ ‬وفقدت‭ ‬قوتها‭ ‬الدافعة‭ ‬بعد‭ ‬تعرضها‭ ‬لهجوم‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬أغسطس‭.

‬وتم‭ ‬إجلاء‭ ‬أفراد‭ ‬طاقمها‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬فردا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬بواسطة‭ ‬فرقاطة‭ ‬فرنسية‭ ‬من‭ ‬مهمة‭ ‬أسبيدس‭ ‬الأوروبية‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬القطر‭. ‬

وبعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬الهجوم،‭ ‬أعلن‭ ‬الحوثيون‭ ‬أنهم‭ ‬فجروا‭ ‬عبوات‭ ‬ناسفة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬السفينة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬نشوب‭ ‬حرائق‭ ‬جديدة‭. ‬

ومنذ‭ ‬أشهر،‭ ‬يستهدف‭ ‬الحوثيون‭ ‬الذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬يعتقدون‭ ‬أنها‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإسرائيل‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وبريطانيا،‭ ‬ويبررون‭ ‬ذلك‭ ‬بالتضامن‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

وأدت‭ ‬هجماتهم‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬البحرية‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬تحالف‭ ‬بحري‭ ‬دولي‭ ‬وتنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬أهداف‭ ‬للميليشيا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬شاركت‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬بعضها‭.‬