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تعادلان وفوز في دوري أبطال آسيا للنخبة

9/16/2024 7:22:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تعادل‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬1‭/‬1أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬هزاع‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬الغرب‭ ‬لدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وتقدم‭ ‬النصر‭ ‬بهدف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سلطان‭ ‬عبدالله‭ ‬الغنام‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬14‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬أدرك‭ ‬محمد‭ ‬داود‭ ‬ياسين‭ ‬التعادل‭ ‬للشرطة‭. ‬ويلتقي‭ ‬النصر‭ ‬مع‭ ‬العين‭ ‬والسد‭ ‬والوصل‭ ‬والريان‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬الأول‭ ‬بارك‮»‬،‭ ‬ويخوض‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬أمام‭ ‬الشرطة‭ ‬العراقي‭ ‬وبيرسيبوليس‭ ‬والغرافة‭ ‬والاستقلال‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬فرض‭ ‬العين‭ ‬الإماراتي‭ ‬التعادل‭ ‬1‭/‬1‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬هزاع‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬والمجموعة‭ ‬نفسهما‭. ‬وبادر‭ ‬السد‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬لكن‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماتياس‭ ‬بالاسيوس‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬للعين‭ ‬قبل‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬النهاية‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثالثة‭ ‬جمعت‭ ‬فريقي‭ ‬برسيبوليس‭ ‬الإيراني‭ ‬والأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬الأخير‭ ‬بهدف‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬أحرزه‭ ‬لاعبه‭ ‬فرانك‭ ‬كيسي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬2‭.‬

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