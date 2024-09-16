تعادلان وفوز في دوري أبطال آسيا للنخبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(د ب أ): تعادل الشرطة العراقي مع ضيفه النصر السعودي 1/1أمس الاثنين على استاد هزاع بن زايد في الجولة الأولى من مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.
وتقدم النصر بهدف عن طريق سلطان عبدالله الغنام في الدقيقة 14 لكن بعد عشر دقائق فقط أدرك محمد داود ياسين التعادل للشرطة. ويلتقي النصر مع العين والسد والوصل والريان على ملعبه «الأول بارك»، ويخوض أربع مباريات خارج ملعبه أمام الشرطة العراقي وبيرسيبوليس والغرافة والاستقلال.
وفي مباراة أخرى فرض العين الإماراتي التعادل 1/1 على ضيفه السد القطري على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة والمجموعة نفسهما. وبادر السد بالتسجيل عن طريق أكرم عفيف في الثواني الأخيرة للشوط الأول لكن الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس أدرك التعادل للعين قبل عشر دقائق من النهاية.
وفي مباراة ثالثة جمعت فريقي برسيبوليس الإيراني والأهلي السعودي انتهت بفوز الأخير بهدف مقابل لا شيء أحرزه لاعبه فرانك كيسي في الدقيقة 2.
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