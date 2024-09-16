Tuesday, 17 September 2024 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


“مجموعة إيلاف” تعرض رؤيتها التطويرية في معرض الفنادق والضيافة

9/16/2024 3:30:42 PM
(MENAFN- Asdaf News) تُشارك“مجموعة إيلاف” الرائدة في مجال الضيافة، في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض الفنادق والضيافة، الذي تستضيفه مدينة الرياض في مركز المعارض والمؤتمرات بواجهة الرياض، خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة من خبراء صناعة الضيافة، وكبرى الشركات المتخصصة في تجهيزات الفنادق.

ومن المُقرر مشاركة الدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة“إيلاف”، في جلسة بعنوان (تعزيز النمو: السياحة الوافدة كمحفز لتوسع الصناعة السياحية)، سيطرح خلالها رؤية المجموعة وتوجهاتها الإستراتيجية في تطوير صناعة الضيافة وفق المعايير والمواصفات العالمية المُتبعة، وبما يُحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاعَيْ السياحة والضيافة الواعدين ضمن منظومة الاقتصاد الوطني المتنوع.

كما سيستعرض الدكتور عادل عزت إسهام مجموعة“إيلاف” في ابتكار نموذج جديد في أسلوب الضيافة، يجمع بين الأصالة الثقافية والمعايير العالمية للخدمات المقدمة للضيوف، وهو ما يعكس ثراء الثقافة السعودية، ويلبي توقعات الزوار الدوليين.
ويُعد الرئيس التنفيذي لمجموعة“إيلاف” من الخبراء السعوديين البارزين في صناعة الضيافة والسياحة، واختير ضمن أقوى 30 شخصية قيادية مؤثرة لعام 2024 في تطور قطاع السياحة السعودية، وذلك وفقًا لموقع“هوتليير” (HOTELIER) المتخصص في قطاعَيْ الفنادق والسياحة.

وتأتي مشاركة مجموعة“إيلاف” في فعاليات معرض الفنادق والضيافة بالمملكة في إطار حرصها الدائم على الوقوف عل أحدث المستجدات العالمية في مجال الضيافة، وذلك ضمن رؤيتها وخططها الاستراتيجية لتطوير مرافقها وخدماتها، وتمكين الكوادر الوطنية المتخصصة، تماشيًا مع ما تشهده السعودية من نهضة وتطور في القطاع السياحي.

وتعتبر مجموعة“إيلاف” من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة تم تأسيسها قبل أكثر من 40 عاماً، وتمتلك فنادق في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة التي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة للحجاج والمعتمرين، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دولياً، في ظل ريادتها بتوفير خدمات الضيافة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، فضلًا عن تميزها بموظفين يتمتعون بمهارات عالية.

الوسوم#إيلاف #الرياض #معرض الفنادق والضيافة

MENAFN16092024007116015312ID1108679936

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث