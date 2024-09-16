“مجموعة إيلاف” تعرض رؤيتها التطويرية في معرض الفنادق والضيافة

(MENAFN
- Asdaf News)
تُشارك“مجموعة إيلاف” الرائدة في مجال الضيافة، في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض
الفنادق والضيافة، الذي تستضيفه مدينة الرياض في مركز المعارض والمؤتمرات بواجهة الرياض، خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة من خبراء صناعة الضيافة، وكبرى الشركات المتخصصة في تجهيزات الفنادق.
ومن المُقرر مشاركة الدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة“إيلاف”، في جلسة بعنوان (تعزيز النمو: السياحة الوافدة كمحفز لتوسع الصناعة السياحية)، سيطرح خلالها رؤية المجموعة وتوجهاتها الإستراتيجية في تطوير صناعة الضيافة وفق المعايير والمواصفات العالمية المُتبعة، وبما يُحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاعَيْ السياحة والضيافة الواعدين ضمن منظومة الاقتصاد الوطني المتنوع.
كما سيستعرض الدكتور عادل عزت إسهام مجموعة“إيلاف” في ابتكار نموذج جديد في أسلوب الضيافة، يجمع بين الأصالة الثقافية والمعايير العالمية للخدمات المقدمة للضيوف، وهو ما يعكس ثراء الثقافة السعودية، ويلبي توقعات الزوار الدوليين.
ويُعد الرئيس التنفيذي لمجموعة“إيلاف” من الخبراء السعوديين البارزين في صناعة الضيافة والسياحة، واختير ضمن أقوى 30 شخصية قيادية مؤثرة لعام 2024 في تطور قطاع السياحة السعودية، وذلك وفقًا لموقع“هوتليير” (HOTELIER) المتخصص في قطاعَيْ الفنادق والسياحة.
وتأتي مشاركة مجموعة“إيلاف” في فعاليات معرض الفنادق والضيافة بالمملكة في إطار حرصها الدائم على الوقوف عل أحدث المستجدات العالمية في مجال الضيافة، وذلك ضمن رؤيتها وخططها الاستراتيجية لتطوير مرافقها وخدماتها، وتمكين الكوادر الوطنية المتخصصة، تماشيًا مع ما تشهده السعودية من نهضة وتطور في القطاع السياحي.
وتعتبر مجموعة“إيلاف” من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة تم تأسيسها قبل أكثر من 40 عاماً، وتمتلك فنادق في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة التي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة للحجاج والمعتمرين، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دولياً، في ظل ريادتها بتوفير خدمات الضيافة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، فضلًا عن تميزها بموظفين يتمتعون بمهارات عالية.
الوسوم#إيلاف #الرياض #معرض الفنادق والضيافة
MENAFN16092024007116015312ID1108679936
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.