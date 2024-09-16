“مجموعة إيلاف” تعرض رؤيتها التطويرية في معرض الفنادق والضيافة

MENAFN - Asdaf News) تُشارك“مجموعة إيلاف” الرائدة في مجال الضيافة، في جلسة حوارية ضمن فعاليات الفنادق والضيافة، الذي تستضيفه مدينة الرياض في مركز المعارض والمؤتمرات بواجهة الرياض، خلال الفترة من 17-19 سبتمبر الجاري، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة من خبراء صناعة الضيافة، وكبرى الشركات المتخصصة في تجهيزات الفنادق.

ومن المُقرر مشاركة الدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي لمجموعة“إيلاف”، في جلسة بعنوان (تعزيز النمو: السياحة الوافدة كمحفز لتوسع الصناعة السياحية)، سيطرح خلالها رؤية المجموعة وتوجهاتها الإستراتيجية في تطوير صناعة الضيافة وفق المعايير والمواصفات العالمية المُتبعة، وبما يُحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاعَيْ السياحة والضيافة الواعدين ضمن منظومة الاقتصاد الوطني المتنوع.

كما سيستعرض الدكتور عادل عزت إسهام مجموعة“إيلاف” في ابتكار نموذج جديد في أسلوب الضيافة، يجمع بين الأصالة الثقافية والمعايير العالمية للخدمات المقدمة للضيوف، وهو ما يعكس ثراء الثقافة السعودية، ويلبي توقعات الزوار الدوليين.

ويُعد الرئيس التنفيذي لمجموعة“إيلاف” من الخبراء السعوديين البارزين في صناعة الضيافة والسياحة، واختير ضمن أقوى 30 شخصية قيادية مؤثرة لعام 2024 في تطور قطاع السياحة السعودية، وذلك وفقًا لموقع“هوتليير” (HOTELIER) المتخصص في قطاعَيْ الفنادق والسياحة.

وتأتي مشاركة مجموعة“إيلاف” في فعاليات معرض الفنادق والضيافة بالمملكة في إطار حرصها الدائم على الوقوف عل أحدث المستجدات العالمية في مجال الضيافة، وذلك ضمن رؤيتها وخططها الاستراتيجية لتطوير مرافقها وخدماتها، وتمكين الكوادر الوطنية المتخصصة، تماشيًا مع ما تشهده السعودية من نهضة وتطور في القطاع السياحي.

وتعتبر مجموعة“إيلاف” من الشركات الرائدة في قطاع الضيافة على مستوى المنطقة تم تأسيسها قبل أكثر من 40 عاماً، وتمتلك فنادق في كل من الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة التي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية وخدماتها المميزة للحجاج والمعتمرين، وتحظى المجموعة بمكانةٍ مرموقة دولياً، في ظل ريادتها بتوفير خدمات الضيافة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، فضلًا عن تميزها بموظفين يتمتعون بمهارات عالية.

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