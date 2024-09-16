شراكة بين موبايلي و MMS لرعاية البث المباشر لدوري روشن السعودي للمحترفين

(MENAFN
- Asdaf News)
أعلنت شركة اتحاد اتصالات“موبايلي”، الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات بالمملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة إم بي سي للحلول الإعلانية (MMS) لرعاية البث المباشر لدوري روشن السعودي عبر قنوات SSC ومنصة شاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك للموسم الرياضي
2024-2025.
تعليقًا على هذه الشراكة، قالت نورة الشيحة، نائب الرئيس الأول للعلامة التجارية والتواصل المؤسسي في شركة موبايلي:“تجسّد شراكتنا مع 'MMS' لرعاية بث مباريات دوري روشن السعودي التزامنا الراسخ بدعم والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي في المملكة، والذي يشهد نمواً متسارعاً نتيجة أهداف رؤية طموحة تسعى لجعل المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في مختلف الرياضات. كما تعكس هذه الشراكة دور موبايلي كممكن رقمي وطني في مجالات الاتصالات والإعلام والتقنية، وتؤكد التزامنا بتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في دعم وتطوير القطاعات الحيوية في المملكة.”
وفي هذا السياق، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة MMS، الأستاذ أحمد بن عطاف الصحّاف:“أنه مع التحول الكبير الذي شهدته كرة القدم في المملكة والنمو الهائل لنسب المشاهدين أصبح الدوري السعودي اليوم نقطة جذب لكبرى الشركات محلياً وعالمياً وللتماشي مع هذا التطور عملنا من خلال (MMS Sports) على تطوير حزمة من الحلول الإعلانية والاستثمارية التي تحاكي رحلة المشاهد الرياضي وتسهم في تحقيق عوائد لشركائنا. وكلنا ثقة أن توقيع الشراكة اليوم مع أحد أكبر شركات الاتصالات“موبايلي” سيعود بالنفع على العلامة التجارية وسيسهم في نمو الأعمال لكلا الشركاء.
تسعى موبايلي إلى دعم المبادرات التي تعزز من مكانة المملكة في مختلف المجالات، مما يعكس دورها الفاعل في دفع عجلة التطور والنمو في قطاع الرياضة وغيره من القطاعات وذلك من خلال شبكتها اللاسلكية الأوسع في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وأحد أكبر شبكات الألياف الضوئية في المنطقة.
الوسوم#إم بي سي #الرياضة #المملكة العربية السعودية #موبايلي
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