شراكة بين موبايلي و MMS لرعاية البث المباشر لدوري روشن السعودي للمحترفين

MENAFN - Asdaf News)أعلنت شركة اتحاد اتصالات“موبايلي”، الرائدة في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات بالمملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة إم بي سي للحلول الإعلانية (MMS) لرعاية البث المباشر لدوري روشن السعودي عبر قنوات SSC ومنصة شاهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك للموسم 2024-2025.

تعليقًا على هذه الشراكة، قالت نورة الشيحة، نائب الرئيس الأول للعلامة التجارية والتواصل المؤسسي في شركة موبايلي:“تجسّد شراكتنا مع 'MMS' لرعاية بث دوري روشن السعودي التزامنا الراسخ بدعم والمساهمة في تطوير القطاع الرياضي في المملكة، والذي يشهد نمواً متسارعاً نتيجة أهداف رؤية طموحة تسعى لجعل المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في مختلف الرياضات. كما تعكس هذه الشراكة دور موبايلي كممكن رقمي وطني في مجالات الاتصالات والإعلام والتقنية، وتؤكد التزامنا بتحقيق أهدافنا الاستراتيجية في دعم وتطوير القطاعات الحيوية في المملكة.”

وفي هذا السياق، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة MMS، الأستاذ أحمد بن عطاف الصحّاف:“أنه مع التحول الكبير الذي شهدته كرة القدم في المملكة والنمو الهائل لنسب المشاهدين أصبح الدوري السعودي اليوم نقطة جذب لكبرى الشركات محلياً وعالمياً وللتماشي مع هذا التطور عملنا من خلال (MMS Sports) على تطوير حزمة من الحلول الإعلانية والاستثمارية التي تحاكي رحلة المشاهد الرياضي وتسهم في تحقيق عوائد لشركائنا. وكلنا ثقة أن توقيع الشراكة اليوم مع أحد أكبر شركات الاتصالات“موبايلي” سيعود بالنفع على العلامة التجارية وسيسهم في نمو الأعمال لكلا الشركاء.

تسعى موبايلي إلى دعم المبادرات التي تعزز من مكانة المملكة في مختلف المجالات، مما يعكس دورها الفاعل في دفع عجلة التطور والنمو في قطاع الرياضة وغيره من القطاعات وذلك من خلال شبكتها اللاسلكية الأوسع في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وأحد أكبر شبكات الألياف الضوئية في المنطقة.

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