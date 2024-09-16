جارتنر تتوقع تحول 40% من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى حلول متعددة الوسائط بحلول عام 2027

MENAFN - Asdaf News) كشف تقرير جديد لشركة جارتنر للأبحاث أن 40% من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي ستصبح بحلول عام 2027 متعددة الوسائط (نصوص، صور، صوت، فيديو) في ارتفاع عن النسبة المسجلة عام 2023 والبالغة 1%. ويتيح هذا الانتقال من النماذج الفردية إلى النماذج متعددة الوسائط تفاعلاً أفضل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي ، ويوفر فرصة لتمايز عروض الخدمات المعززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال إريك بريثينوكس ، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر:“بالتزامن مع التطور الذي يشهده سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحول باتجاه النماذج التي يتم تدريبها منذ البداية على عدة وسائط، فإن هذا الأمر سيساعد في تسليط الضوء على العلاقات بين قنوات تدفق البيانات المختلفة، ويتمتع بالقدرة على توسيع نطاق الفوائد الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي على امتداد جميع أنواع البيانات والتطبيقات، كما يسهم في تمكين الذكاء الاصطناعي من دعم العنصر البشري في أداء المزيد من المهام بغض النظر عن البيئة”.

ويعتبر الذكاء الاصطناعي التوليدي متعدد الوسائط واحد من تقنيتين تم تحديدهما في تقرير موجة شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي“هايب سايكل 2024” الصادر عن جارتنر والذي أشار إلى أن التبني المبكر لهما سيوفر مزايا تنافسية ملموسة وفوائد مرتبطة بالوقت اللازم للوصول إلى السوق. وبالإضافة إلى نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر، تنطوي التقنيتان على أثر كبير محتمل على المؤسسات خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأشارت توقعات جارتنر إلى أنه من ضمن ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتعددة التي سيتم تبنيها في القطاعات الرئيسية خلال الأعوام العشرة المقبلة، فإن هناك تقنيتين تمت الإشارة إليهما على أنهما تتمتعان بأكبر قدر ممكن من الإمكانيات وهما: نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي محددة القطاعات، والوكلاء المستقلون.

من جهته قال أرون شاندراسكاران ، نائب الرئيس لشؤون التحليلات لدى جارتنر:“سيبقى التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي صعباً بالنسبة للمؤسسات نظراً للمنظومة الفوضوية والسريعة للتقنيات والمزودين. لقد وصل توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مرحلة تضاؤل الآمال بالتزامن مع بداية دمجه في القطاعات، إذ أن الفوائد الفعلية ستبدأ بالظهور بعد هدوء الضجة المثارة حوله، ومن المرجح أن تتوالى التطورات في القدرات بوتيرة متسارعة على مدى الأعوام القليلة المقبلة”.

الذكاء الاصطناعي التوليدي متعدد الوسائط

سيكون للذكاء الاصطناعي التوليدي أثر تحولي على تطبيقات المؤسسات إذ سيسهم في تمكينها من إضافة خصائص ووظائف جديدة لم تكن ممكنة في السابق. ولن يكون الأثر مقتصراً على قطاعات أو حالات استخدام محددة، إذ يمكن تطبيق هذه التقنية في أي نقطة من نقاط التفاعل ما بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. وتتسم العديد من النماذج متعددة الوسائط الحالية باقتصارها على اثنتين أو أكثر من الوسائط، إلا أن هذا العدد مرجح للزيادة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأضاف بريثينوكس:“يتفاعل الأفراد في عالم الواقع مع المعلومات ويفهمونها من خلال مجموعة من الوسائط المختلفة مثل الصوت والصورة والاستشعار. وتأتي أهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي متعدد الوسائط من حقيقة أن البيانات عادة ما تكون هي الأخرى متعددة الوسائط. ولدى دمج نماذج الوسائط الفردية أو تجميعها بهدف دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي متعدد الوسائط، فإن هذا الأمر غالباً ما يسفر عن فترات تأخير وتحقيق نتائج أقل دقة، ما يؤدي بدوره إلى تقديم تجربة ذات جودة أقل”.

نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر

تعتبر نماذج اللغات الكبيرة مفتوحة المصدر نماذج أساسية للتعلم العميق تسهم في زيادة القيمة التي يمكن للمؤسسات تحقيقها من تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي وذلك من خلال نشر الاستخدام التجاري وإتاحة الفرصة للمطورين لتحسين النماذج المستخدمة في مهام وحالات استخدام محددة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر إمكانية الوصول إلى مجتمعات المطورين في المؤسسات والأوساط الأكاديمية وغيرها من المهام البحثية التي تسعى لتحقيق أهداف مشتركة تتمثل في تحسين النماذج وجعلها أكثر قيمة.

وأوضح شاندراسكاران قائلاً:“تسهم نماذج اللغات الكبيرة في زيادة إمكانيات الابتكار من خلال تحسين التخصيص، والتحكم الأفضل بالخصوصية والأمن، وشفافية النماذج، والقدرة على الاستفادة من التطوير التعاوني، وإمكانيات التقليل من الاعتماد على موردين محددين. وفي نهاية المطاف، فإنها تقدم إلى المؤسسات نماذج أصغر تتسم بسهولة التدريب والتكلفة الأقل وتدعم تطبيقات الأعمال والعمليات الأساسية”.

نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي محددة القطاعات

يتم تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي محددة القطاعات بهدف تلبية احتياجات هذه القطاعات ووظائف ومهام الأعمال. ويمكن لهذه النماذج أن تسهم في تحسين التوافق ما بين حالة الاستخدام والمؤسسة، كما تقوم في ذات الوقت بتوفير مستويات محسنة من الدقة والأمن والخصوصية، إضافة إلى تقديم أجوبة سياقية أفضل. وتسهم هذه الأمور جميعها في تقليل الحاجة إلى هندسة أوامر متقدمة مقارنة بنماذج الأغراض العامة، كما يمكنها أن تقلل من مخاطر الآمال الكبيرة المتعلقة بقدرات هذه التقنيات وذلك عبر التدريب المستهدف.

وعلق شاندراسكاران بالقول:“يمكن للنماذج محددة القطاعات تقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة وتحسين الأداء ومستويات الأمان لمشاريع الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال توفير نقطة بداية أكثر تقدماً لتنفيذ المهام في القطاعات المحددة. سيؤدي هذا الأمر إلى تشجيع التبني الأوسع للذكاء الاصطناعي التوليدي لأن المؤسسات ستكون أكثر قدرة على تطبيقه في حالات الاستخدام التي لا تتمتع نماذج الأغراض العامة فيها بأداء جيد”.

الوكلاء المستقلون

الوكلاء المستقلون هم عبارة عن أنظمة مشتركة تحقق أهدافاً محددة بدون تدخل بشري. وتستخدم هذه الأنظمة مجموعة من أساليب الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل تحديد الأنماط السائدة في بيئتهم، واتخاذ القرارات، وتحفيز سلسلة من الإجراءات، وتقديم النتائج. ويتمتع الوكلاء بالقدرة على التعلم من بيئاتهم وتحسين قدراتهم بمرور الوقت، ما يمكّنهم من التعامل مع المهام المعقدة.

واختتم بريثينوكس بالقول:“يجسد الوكلاء المستقلون نقلة كبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي، إذ تتيح قدرتهم على العمل بصورة مستقلة واتخاذ القرارات تحسين عمليات الأعمال وتجربة العميل ودعم المنتجات والخدمات الجديدة، ما يؤدي بدوره إلى تحقيق وفورات في التكاليف وضمان ميزة تنافسية للمؤسسات. كما يمثل هؤلاء الوكلاء تحولاً في القوى العاملة المؤسسية من أداء أدوار التنفيذ إلى أدوار الإشراف”.

يمكن لعملاء جارتنر الاطلاع على المزيد في تقرير موجة شعبية الذكاء الاصطناعي التوليدي“هايب سايكل 2024” الصادر عن جارتنر . كما يمكنكم معرفة المزيد خلال ندوة جارتنر على شبكة الإنترنت تحت عنوان:“ما هي الخطوات المختلفة التي تتخذها المؤسسات لتحقيق نجاح الذكاء الاصطناعي“.