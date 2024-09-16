افتتاح محطة ترخيص مركبات في منطقة القطرانة على الطريق الصحراوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن توسيع خدماتها المقدّمة للمواطنين من خدمات ترخيص وفحص فني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي في منطقة القطرانه على الطريق الصحراوي
وستباشر محطة الترخيص عملها ابتداء من يوم غد الثلاثاء من داخل ساحة مديرية زراعة القطرانه / الطريق الصحراوي .
تقدم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة لمستخدمي الطريق الصحراوي والقاطنين بالمنطقة باستثناء الفحص العملي والنظري .
وتأتي إطلاق هذه الخدمة بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لشركات التأمين، ومديرية زراعة القطرانه.
ويأتي افتتاح المحطة كثالث محطة ترخيص بعد ساعات الدوام الرسمي بعد محطة عمان / غمدان وطرق اربد عمان / جامعة فيلادلفيا استمرار وامتدادا لتطوير الخدمة المقدّمة للمواطنين وللتسهيل عليهم .
ويشار إلى أنّ خدمات الترخيص المتنقل تقدّم معظم خدمات الترخيص من : خدمة الترخيص من مركبتك ، فحص فني وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية .
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