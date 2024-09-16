Monday, 16 September 2024 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المومني عن لقاء حسان بحزب الميثاق: الاجتماع لم يكن مشاورات لتشكيل الحكومة

9/16/2024 3:09:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرّح الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني إن الاجتماع مع دولة الرئيس المكلّف الدكتور جعفر حسان الذي تمّ اليوم لم يكن مشاورات لتشكيل الحكومة أو الطلب من الأحزاب ترشيح وزراء، وانما هي اجتماعات تشاورية للإعداد للمرحلة القادمة الهامة من التحديث السياسي والتأسيس للعلاقة بين الحكومة والأحزاب السياسية، بطريقة بنّاءة ومؤسسية بما يخدم برنامج التحديث السياسي ويساهم في تطويره.

وقال الأمين العام لحزب الميثاق إن المرحلة القادمة مفصلية لجهة مأسسة العلاقة بين البرلمان والحكومة من خلال الكتل الحزبية تحت القبة بما يحقق الصالح العام ويدفع بالزخم المطلوب باتجاه منظومة التحديث الشامل.

MENAFN16092024000072011014ID1108679624

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث