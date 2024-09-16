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العمل الدولية: تقدم بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتركيز على أزمة المناخ

9/16/2024 3:09:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان- أظهر تقرير الحماية الاجتماعية العالمي 2024-2026، أنه لأول مرة، أصبح أكثر من نصف سكان العالم مشمولين على نحو ما، من أشكال الحماية الاجتماعية.
وبين التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية، والذي جاء بعنوان "الحماية الاجتماعية الشاملة من أجل العمل المناخي والانتقال العادل"، إنه برغم أن هذا التقدم مرحب به، فإن الواقع الصريح هو أن 3.8 مليار شخص، ما زالوا غير محميين بالكامل.
وأشار التقرير إلى ازدياد الحاجة الملحة لجعل الحق الإنساني في الضمان الاجتماعي حقيقة واقعة للجميع، نظراً للدور الذي يجب أن تلعبه الحماية الاجتماعية في معالجة تحدٍ أكثر أهمية، ألا وهو الحاجة إلى العمل المناخي والانتقال العادل لمعالجة الأزمة الكوكبية الثلاثية ــ تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي ــ التي تعرض عالمنا للخطر.
وأوضح أنه مع اقتراب نقاط التحول الرئيسة من حدها الأقصى بسبب الانحباس الحراري العالمي في الوقت الحالي، تمثل أزمة المناخ أخطر تهديد للعدالة الاجتماعية، ومن ثم، فإن التحرك السريع نحو انتقال عادل، أمر مطلوب على وجه السرعة كاستجابة.
وبحسب التقرير فإن أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة، تلعب دوراً مهماً في المساعدة على تحقيق طموحات المناخ وتسهيل الانتقال العادل، مع التركيز الحاد بشكل خاص على أزمة المناخ وضرورة الانتقال العادل.
ويقدم هذا التقرير نظرة عامة عالمية على التقدم المحرز في جميع أنحاء العالم منذ العام 2015 بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وبناء أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة على الحقوق.
وبذلك، يقدم مساهمة أساسية في إطار رصد أجندة 2030. ويدعو صناع السياسات والشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة الآخرين إلى تسريع جهودهم لسد فجوات الحماية وتحقيق طموحات المناخ في نفس الوقت.
وتضمن التقرير خمس رسائل أساسية، تفيد بأن الحماية الاجتماعية تسهم بشكل كبير في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، إذ تعتبر أساسية للتكيف مع تغير المناخ، لأنها تعالج الأسباب الجذرية للضعف عن طري ق منع الفقر والاستبعاد الاجتماعي والحد من التفاوت، وتعزيز قدرة الناس على التعامل مع الصدمات المرتبطة بالمناخ مسبقًا، بتوفير حد أدنى للدخل والوصول للرعاية الصحية.
كما أنها تسهم برفع القدرات التكيفية، بما في ذلك قدرات الأجيال المقبلة عن طريق تأثيراتها الإيجابية على التنمية البشرية والاستثمار الإنتاجي وتنويع سبل العيش.
وعلاوة على ذلك، فإن الاستجابة الشاملة والفعّالة للخسائر والأضرار على نطاق واسع، يمكنها تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، بخاصة عندما توجد مستويات عالية من التغطية والاستعداد، وهي أيضا أساسية لتعويض الناس والشركات وتخفيف آثارها السلبية المحتملة الناجمة عن إجراءات التخفيف والسياسات البيئية الأخرى.
وعندما يجري دمجها مع سياسات سوق العمل النشطة، يمكنها مساعدة الناس على الانتقال لوظائف أكثر خضرة وممارسات اقتصادية أكثر استدامة، ودعم جهود التخفيف على نحو مباشر.
ويرى التقرير أن تحويل صناديق التقاعد العامة لصناديق خضراء، والتحويل التدريجي لإعانات الوقود الأحفوري لفوائد للحماية الاجتماعية، وتوفير دعم الدخل لتثبيط النشاط الضار لحماية واستعادة أحواض الكربون الطبيعية الحيوية، هي بعض الخيارات لدعم خفض الانبعاثات.
وأوضح أن الحماية الاجتماعية، تشكل أداة تمكينية للعمل المناخي وحافزاً للانتقال العادل وتحقيق قدر أعظم من العدالة الاجتماعية. وتلبي أنظمة الحماية الاجتماعية، كجزء من استجابة سياسية متكاملة، متطلبات التخفيف والتكيف بطريقة عادلة. وتساعد الحماية الاجتماعية في حماية دخول الناس وصحتهم ووظائفهم، فضلاً عن الشركات، من الصدمات المناخية والآثار السلبية لسياسات المناخ.
وأشار التقرير إلى أن الحماية الاجتماعية تشجع على تحمل المخاطر الإنتاجية والتخطيط المستقبلي، وبالتالي يمكنها ضمان استفادة الجميع ــ بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً ــ من تدابير التكيف مع تغير المناخ.
ويمكنها تمكين إعادة هيكلة الوظائف، وحماية مستويات المعيشة، والحفاظ على التماسك الاجتماعي، والحد من الضعف، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر عدالة وشمولاً، واقتصادات مستدامة ومنتجة. ومع ذلك، لا تستطيع الحماية الاجتماعية أن تفعل هذا بمفردها. بل تحتاج إلى العمل جنباً إلى جنب مع سياسات أخرى لتمكين سياسات التخفيف والتكيف الفعّالة، والتي تشكل أهمية بالغة لكوكب صالح للعيش.
وختم التقرير بأنه هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات سياسية حاسمة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتكييفها مع الحقائق الجديدة، وخاصة في البلدان والأقاليم الأكثر عرضة لتغير المناخ، حيث التغطية هي الأدنى.

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