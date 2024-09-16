3 مجازر بغزة.. الاحتلال يواصل عدوانه على الفلسطينيين بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم- أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت، خلال الـ24 الماضية، 3 مجازر في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات جثث 20 شهيدا، و76 مصابا.
في حين واصل الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، بموازاة هجمات مستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ويرتفع عدد الضحايا، منذ بداية الحرب الصهيونية على القطاع، إلى 41 ألفا و226 شهيدا بالإضافة إلى 95 ألفا و413 مصابا.
واستشهد 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في غارة جوية صهيونية استهدفت فجر أمس منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وانتشلت فرق الدفاع المدني أكثر من 15 مصابا -جروح بعضهم خطرة- ونقلوا إلى مستشفى العودة بالمخيم وإلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.
وتعمل طواقم الدفاع المدني على البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف الذي دمر بشكل كامل.
كما ارتقى شهيدان وعدد من المصابين في قصف استهدف منشأة تؤوي نازحين شمال غرب رفح.
واستشهد 6 فلسطينيين في قصف استهدف ليلا منزلا في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
وفي سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال عودة مقاتلي وحدة الاحتياط الخامسة إلى القتال في وسط قطاع غزة ضمن الفرقة 252.
وقال الجيش الصهيوني إن مقاتلي الوحدة مستعدون إلى العودة للقتال بغزة بعد أن أنهوا أخيرا سلسلة مناورات للقتال في المناطق المفتوحة تضمنت تدريبات على التحرك والإمدادات والاستجابة الطبية الفورية.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي الضفة الغربية، أصيب 7 فلسطينيين بجروح إثر اعتداء مستوطنين على مدرسة، بينما نفذت قوات الاحتلال المزيد من الاقتحامات والاعتقالات بحق السكان.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني جرح 7 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين على مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب أريحا بغور الأردن.
وقد اعتدى المستوطنون بالضرب على الطلبة والمعلمين وأوثقوا رباط مدير المدرسة.
وأفاد المحامي حسن مليحات أن المستوطنين ما زالوا يحاصرون المدرسة وينكلون بطلابها.
ومن جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وداهمت منزل الشهيد عبدالقادر القواسمي.
كما اقتحمت قوات خاصة صهيونية مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.
وقال شهود عيان، إن قوات الجيش المحتل اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم وإن مواجهات اندلعت بينها وبين فلسطينيين.
وأشار الشهود إلى أن قوات جيش الاحتلال تقوم بنشر القناصة على أسطح المباني في المخيم.
وفي ذات السياق، استشهدَ شاب فلسطيني، فجر أمس، متأثرا بإصابته في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية قبل 10 أيام على مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة.
وفي القدس المحتلة، أعلنت إذاعة الجيش الصهيوني اعتقال 10 من عائلة منفذ عملية الطعن أمس في باب العامود، وذلك لاستجوابهم.
كما، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق مساء أمس، جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر محلي بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة، حيث أطلقت قنابل الغاز السام والصوت بشكل مكثف، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق. وقدمت طواقم الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا.
كما أضاف المصدر أن جنود الاحتلال قاموا بإيقاف المركبات وتفتيشها بشكل دقيق، بالإضافة إلى التدقيق في هويات الفلسطينيين الذين كانوا في المنطقة.
وتشهد بلدة الخضر في الآونة الأخيرة تصعيدًا واضحًا في اقتحامات قوات الاحتلال، حيث تتكرر حالات إطلاق قنابل الغاز والصوت، بالإضافة إلى إقامة الحواجز العسكرية في مناطق مختلفة من البلدة.
وأجبرت سلطات الاحتلال، المواطن المقدسي رامي موسى حجازي على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن بلدية الاحتلال أجبرت حجازي على هدم منزله قيد الإنشاء.
وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.
وأخطرت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في أحياء سلوان، ضمن المخطط التهويدي لبلدية الاحتلال الخاص بالبنية التحتية لشق شارع استيطاني (الشارع الأميركي).
وبلغ عدد عمليات الهدم في القدس منذ الأول من أيلول (سبتمبر) الحالي وحتى الثامن منه (307) عمليات هدم وتجريف، وتبرر سلطات الاحتلال هدم المنازل بشكل عام بذريعة إقامتها دون ترخيص، رغم ندرة منح موافقة على التراخيص اللازمة لبناء منازل المقدسيين.-(وكالات)
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