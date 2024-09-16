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3 مجازر بغزة.. الاحتلال يواصل عدوانه على الفلسطينيين بالضفة

9/16/2024 3:09:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم- أعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت، خلال الـ24 الماضية، 3 مجازر في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات جثث 20 شهيدا، و76 مصابا.
في حين واصل الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، بموازاة هجمات مستوطنيه على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ويرتفع عدد الضحايا، منذ بداية الحرب الصهيونية على القطاع، إلى 41 ألفا و226 شهيدا بالإضافة إلى 95 ألفا و413 مصابا.
واستشهد 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال ونساء، في غارة جوية صهيونية استهدفت فجر أمس منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وانتشلت فرق الدفاع المدني أكثر من 15 مصابا -جروح بعضهم خطرة- ونقلوا إلى مستشفى العودة بالمخيم وإلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.
وتعمل طواقم الدفاع المدني على البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزل المستهدف الذي دمر بشكل كامل.
كما ارتقى شهيدان وعدد من المصابين في قصف استهدف منشأة تؤوي نازحين شمال غرب رفح.
واستشهد 6 فلسطينيين في قصف استهدف ليلا منزلا في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
وفي سياق آخر، أعلن جيش الاحتلال عودة مقاتلي وحدة الاحتياط الخامسة إلى القتال في وسط قطاع غزة ضمن الفرقة 252.
وقال الجيش الصهيوني إن مقاتلي الوحدة مستعدون إلى العودة للقتال بغزة بعد أن أنهوا أخيرا سلسلة مناورات للقتال في المناطق المفتوحة تضمنت تدريبات على التحرك والإمدادات والاستجابة الطبية الفورية.
وبدعم أميركي، يشن الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي الضفة الغربية، أصيب 7 فلسطينيين بجروح إثر اعتداء مستوطنين على مدرسة، بينما نفذت قوات الاحتلال المزيد من الاقتحامات والاعتقالات بحق السكان.
وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني جرح 7 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين على مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في المعرجات شمال غرب أريحا بغور الأردن.
وقد اعتدى المستوطنون بالضرب على الطلبة والمعلمين وأوثقوا رباط مدير المدرسة.
وأفاد المحامي حسن مليحات أن المستوطنين ما زالوا يحاصرون المدرسة وينكلون بطلابها.
ومن جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وداهمت منزل الشهيد عبدالقادر القواسمي.
كما اقتحمت قوات خاصة صهيونية مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.
وقال شهود عيان، إن قوات الجيش المحتل اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم وإن مواجهات اندلعت بينها وبين فلسطينيين.
وأشار الشهود إلى أن قوات جيش الاحتلال تقوم بنشر القناصة على أسطح المباني في المخيم.
وفي ذات السياق، استشهدَ شاب فلسطيني، فجر أمس، متأثرا بإصابته في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية قبل 10 أيام على مدينة طوباس شمال الضفة المحتلة.
وفي القدس المحتلة، أعلنت إذاعة الجيش الصهيوني اعتقال 10 من عائلة منفذ عملية الطعن أمس في باب العامود، وذلك لاستجوابهم.
كما، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق مساء أمس، جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال، خلال اقتحامها لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر محلي بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة، حيث أطلقت قنابل الغاز السام والصوت بشكل مكثف، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق. وقدمت طواقم الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين ميدانيًا.
كما أضاف المصدر أن جنود الاحتلال قاموا بإيقاف المركبات وتفتيشها بشكل دقيق، بالإضافة إلى التدقيق في هويات الفلسطينيين الذين كانوا في المنطقة.
وتشهد بلدة الخضر في الآونة الأخيرة تصعيدًا واضحًا في اقتحامات قوات الاحتلال، حيث تتكرر حالات إطلاق قنابل الغاز والصوت، بالإضافة إلى إقامة الحواجز العسكرية في مناطق مختلفة من البلدة.
وأجبرت سلطات الاحتلال، المواطن المقدسي رامي موسى حجازي على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن بلدية الاحتلال أجبرت حجازي على هدم منزله قيد الإنشاء.
وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.
وأخطرت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في أحياء سلوان، ضمن المخطط التهويدي لبلدية الاحتلال الخاص بالبنية التحتية لشق شارع استيطاني (الشارع الأميركي).
وبلغ عدد عمليات الهدم في القدس منذ الأول من أيلول (سبتمبر) الحالي وحتى الثامن منه (307) عمليات هدم وتجريف، وتبرر سلطات الاحتلال هدم المنازل بشكل عام بذريعة إقامتها دون ترخيص، رغم ندرة منح موافقة على التراخيص اللازمة لبناء منازل المقدسيين.-(وكالات)

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