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عومير بارتوف: عن التحولات المقلقة في المجتمع الإسرائيلي (1 - 3)

9/16/2024 3:08:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عومير بارتوف* - (الغارديان)13/8/2024
ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

‏بصفتي جندياً سابقاً في جيش الدفاع الإسرائيلي ومؤرخاً للإبادة الجماعية، شعرت بانزعاج عميق من زيارتي الأخيرة إلى إسرائيل.‏ هذا الصيف، احتج طلاب اليمين المتطرف على إحدى محاضراتي. وأعاد خطابهم إلى الأذهان بعضاً من أحلك اللحظات في تاريخ القرن العشرين -وتداخل مع وجهات النظر الإسرائيلية السائدة إلى درجة صادمة.‏
* * *
‏‏‏في 19 حزيران (يونيو) 2024، كان من المقرر أن ألقي محاضرة في جامعة بن غوريون في النقب في بئر السبع، ‏‏إسرائيل‏‏. وكانت محاضرتي جزءًا من حدَث عن الاحتجاجات التي يشهدها حرم الجامعات في جميع أنحاء العالم ضد إسرائيل، وكنتُ قد خططت للتحدث عن الحرب في غزة، وعلى نطاق أوسع مسألة ما إذا كانت الاحتجاجات تعبيرًا صادقًا عن الغضب أو مدفوعة بمعاداة السامية، كما ادعى البعض. لكن الأمور لم تسر كما كان مخططًا لها.‏
‏عندما وصلت إلى مدخل قاعة المحاضرات، رأيت مجموعة من الطلاب يتجمعون. وسرعان ما اتضح أنهم لم يكونوا هناك لحضور الحدث وإنما للاحتجاج عليه. ويبدو أنه تم استدعاء الطلاب من خلال رسالة عبر "واتس-آب" تم توزيعها في اليوم السابق، والتي أشارت إلى المحاضرة ودعت إلى التحرك: "لن نسمح بها! إلى متى سنرتكب الخيانة ضد أنفسنا؟!؟!...".
‏ومضت الرسالة لتزعم أنني وقعت على عريضة تصف إسرائيل بأنها "نظام فصل عنصري" (في الواقع، أشارت العريضة المعنية إلى نظام فصل عنصري في الضفة الغربية). كما أنني "اتُّهمت" بكتابة ‏‏مقال‏‏ لصحيفة "نيويورك تايمز"، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ذكرت فيه أنه على الرغم من أن تصريحات القادة الإسرائيليين تشير إلى نية ارتكاب الإبادة الجماعية، إلا أنه ما يزال هناك متسع من الوقت لمنع إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية. وفي هذا الصدد، كنت مذنبًا بما اتُّهمت به. كما تعرض منظم الحدث، الجغرافي البارز أورين يفتاخيل، لانتقادات مماثلة. وشملت مخالفاته عمله مديرًا لمنظمة ‏‏"بتسيلم‏‏" "المناهضة للصهيونية"، وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية لحقوق الإنسان تحظى باحترام عالمي.‏
‏عندما دخل المشاركون في اللجنة وحفنة من أعضاء هيئة التدريس، معظمهم من كبار السن، إلى القاعة، منع حراس الأمن الطلاب المحتجين من الدخول. لكنهم لم يمنعوهم من إبقاء باب قاعة المحاضرات مفتوحًا، وإطلاق شعارات بواسطة بوق مكبر للصوت والطرق على الجدران بكل قوتهم.‏
بعد أكثر من ساعة من المقاطعة والاضطراب، اتفقنا على أن أفضل خطوة للمضي قدُمًا ربما تكون مطالبة الطلاب المحتجين بالانضمام إلينا لإجراء محادثة، بشرط أن يوقفوا تعطيل الحدث. ودخل عدد لا بأس به من هؤلاء النشطاء إلى القاعة في نهاية المطاف وجلسنا وتحدثنا خلال الساعتين التاليتين. وكما اتضح، كان معظم هؤلاء الشبان والشابات قد عادوا مؤخرًا من الخدمة العسكرية الاحتياطية، التي تم نشرهم خلالها في قطاع ‏‏غزة‏‏.‏
ولم يكن هذا تبادلاً ودياً أو "إيجابيا" للآراء، لكنّه كان كاشفًا. لم يكن هؤلاء الطلاب بالضرورة ممثلين للهيئة الطلابية في إسرائيل ككل. كانوا نشطاء في منظمات يمينية متطرفة. لكن ما كانوا يقولونه يعكس من نواح كثيرة شعورًا أكثر انتشارًا في البلد.‏
‏‏لم أكن قد ذهبت إلى إسرائيل منذ حزيران (يونيو) 2023، وخلال هذه الزيارة الأخيرة وجدت بلدًا مختلفًا عن البلد الذي عرفته. وعلى الرغم من أنني عملت في الخارج لسنوات عديدة، إلا أن إسرائيل هي المكان الذي ولدت وترعرعت فيه. وهي المكان الذي عاش والداي ودفنا فيه. والمكان الذي أسس فيه ابني عائلته الخاصة، وحيث يعيش معظم أقدم وأفضل أصدقائي. ولأنني أعرف البلد من الداخل ومن خلال متابعتي للأحداث عن كثب أكثر من المعتاد منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لم أتفاجأ تمامًا بما صادفته عند عودتي، ولكنه كان ما يزال مزعجًا للغاية.‏
* * *
‏في مناقشة هذه القضايا، لا يسعني سوى أن أعتمد على خلفيتي الشخصية والمهنية. لقد خدمت في جيش الدفاع الإسرائيلي لمدة أربع سنوات، وهي فترة شملت حرب "يوم الغفران" في العام 1973، ومهماتي في الضفة الغربية وشمال سيناء وغزة، وأنهيت خدمتي كقائد سرية مشاة. وخلال الفترة التي قضيتها في غزة، رأيت فقر اللاجئين الفلسطينيين ويأسهم وهم يعيشون في أحياء مكتظة ومتهالكة. وأتذكر بوضوح شديد أنني كنت أقوم بدوريات في الشوارع الصامتة التي بلا ظلال في بلدة العريش المصرية -التي كانت قد احتلتها إسرائيل آنذاك- والتي تخترقها نظرات السكان الخائفين والمستائين الذين يراقبوننا من خلف نوافذهم المغلقة. وللمرة الأولى، فهمت ما يعنيه احتلال شعب آخر.‏
‏الخدمة العسكرية إلزامية لليهود الإسرائيليين عندما يبلغون من العمر 18 عامًا -على الرغم من وجود استثناءات قليلة- ولكن بعد ذلك، يظل من الممكن أن يتم استدعاؤك للخدمة مرة أخرى في جيش الدفاع الإسرائيلي، للتدريب أو لأداء واجبات عملياتية، أو في حالات الطوارئ مثل نشوب حرب. وعندما تم استدعائي في العام 1976، كنت طالباً جامعياً أدرس في جامعة تل أبيب. وخلال ذلك الانتشار الأول كضابط احتياطي، أصبت بجروح خطيرة في حادث تدريب، إلى جانب عدد من جنودي. وتستر جيش الدفاع الإسرائيلي على ملابسات هذا الحادث الناجم عن إهمال قائد قاعدة التدريب. وقضيت معظم ذلك الفصل الدراسي الأول في مستشفى بئر السبع، لكنني عدت إلى دراستي، وتخرجت في العام 1979 بتخصص في التاريخ.‏
جعلتني هذه التجارب الشخصية أكثر اهتمامًا بسؤال شغلني منذ فترة طويلة: ما الذي يحفز الجنود على القتال؟ في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، جادل العديد من علماء الاجتماع الأميركيين بأن الجنود يقاتلون أولاً وقبل كل شيء من أجل بعضهم بعضا، أكثر من كونهم يقاتلون من أجل هدف أيديولوجي أكبر. لكن هذا لم يتناسب تمامًا مع ما اختبرته كجندي: كنا نعتقد أننا منخرطون في هذا من أجل قضية أكبر تتجاوز مجموعتنا من رفاق القتال. وبحلول الوقت الذي أكملت فيه شهادتي الجامعية، بدأت أيضًا أسأل عما إذا كان يمكن، باسم هذه القضية، إجبار الجنود على التصرف بطرق قد يجدونها تستحق الشجب.‏
‏بالذهاب إلى الحالة القصوى، كتبت أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه في أكسفورد، والتي نشرت لاحقًا ككتاب، عن التلقين النازي للجيش الألماني والجرائم التي ارتكبها الجيش على الجبهة الشرقية في الحرب العالمية الثانية. وكان ما وجدته يتعارض مع كيفية فهم الألمان في ثمانينيات القرن العشرين لماضيهم. لقد فضلوا الاعتقاد بأن الجيش خاض حربًا "لائقة"، حتى بينما ارتكب الجستابو وقوات الأمن الخاصة (إس. إس) جرائم الإبادة الجماعية "من وراء ظهره". واستغرق الأمر من الألمان سنوات عديدة أخرى لإدراك مدى تواطؤ آبائهم وأجدادهم في الهولوكوست والقتل الجماعي للعديد من الجماعات الأخرى في أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي.‏
‏عندما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في أواخر العام 1987 كنت أدرس في جامعة تل أبيب. وقد روعتني تعليمات إسحاق رابين، وزير الدفاع آنذاك، لجيش الدفاع الإسرائيلي بأن "يكسر أذرع وأرجل" الشبان الفلسطينيين الذين كانوا يرشقون الحجارة على القوات المدججة بالسلاح. وقد كتبت له رسالة أحذره فيها، بناء على بحثي في تلقين القوات المسلحة لألمانيا النازية، من أنني أخشى أن الجيش الإسرائيلي تحت قيادته يسير في طريق زلق بالمقدار نفسه.‏
كما أظهر بحثي، حتى قبل تجنيدهم، استوعب الشباب الألمان العناصر الأساسية للأيديولوجية النازية، وخاصة الفكرة القائلة بأن الجماهير السلافية من دون البشر، بقيادة اليهود البلاشفة الغادرين، كانت تهدد ألمانيا وبقية العالم المتحضر بالدمار، وبالتالي كان لألمانيا الحق والواجب لأن تخلق لنفسها "مساحة معيشة" في الشرق، وأن تُهلك أو تستعبد سكان تلك المنطقة. ثم تم غرس هذه النظرة للعالم في الجنود، بحيث أنه بحلول الوقت الذي ساروا فيه إلى الاتحاد السوفياتي، كانوا ينظرون إلى أعدائهم من خلال هذه العدسة. وقد أكدت المقاومة الشرسة التي أبداها الجيش الأحمر فقط الحاجة إلى تدمير الجنود والمدنيين السوفيات تمامًا على حد سواء، وخاصة اليهود، الذين كان ينظر إليهم على أنهم المحرضون الرئيسيون على البلشفية. وكلما زاد الدمار الذي أحدثته، أصبحت القوات الألمانية أكثر خوفًا من الانتقام الذي يمكن أن تتوقعه إذا انتصر أعداؤها. وكانت النتيجة مقتل ما يصل إلى 30 مليون جندي ومواطن سوفياتي.‏
‏لدهشتي، بعد أيام قليلة من الكتابة إليه، تلقيت رداً من سطر واحد من رابين، يوبخني فيه لتجرؤي على مقارنة الجيش الإسرائيلي بالجيش الألماني. وقد منحني ذلك الفرصة لأكتب له رسالة أكثر تفصيلاً، أشرح فيها بحثي وقلقي من استخدام الجيش الإسرائيلي كأداة لقمع المدنيين العزل الخاضعين للاحتلال. ورد رابين مرة أخرى، بالعبارة نفسها: "كيف تجرؤ على مقارنة الجيش الإسرائيلي بالفيرماخت"؟! ولكن في وقت لاحق، أعتقد أن هذا التبادل كشف شيئًا عن رحلته الفكرية اللاحقة. لأنه، كما نعلم من مشاركته اللاحقة في ‏‏عملية أوسلو للسلام‏‏، مهما كانت معيبة، أدرك في النهاية أنه على المدى الطويل لا يمكن لإسرائيل أن تتحمل الثمن العسكري والسياسي والأخلاقي للاحتلال.‏
منذ العام 1989، أقوم بالتدريس في الولايات المتحدة. وقد كتبت بغزارة عن الحرب، والإبادة الجماعية، والنازية، ومعاداة السامية والهولوكوست، سعيًا إلى فهم الروابط بين القتل الصناعي للجنود في الحرب العالمية الأولى وإبادة نظام هتلر للسكان المدنيين. ومن بين مشاريع أخرى، قضيت سنوات عديدة في البحث عن تحول مسقط رأس والدتي -بوخاخ في بولندا (أوكرانيا الآن)- من مجتمع متسم بالتعايش بين الأعراق إلى مجتمع ينقلب فيه السكان غير اليهود في ظل الاحتلال النازي ضد جيرانهم اليهود. وبينما جاء الألمان إلى المدينة بهدف صريح هو قتل يهودها، تم تسهيل سرعة وكفاءة القتل إلى حد كبير من خلال التعاون المحلي. وكان الدافع وراء سلوك هؤلاء السكان المحليين هو الاستياء والكراهية الموجودة مسبقًا والتي يمكن إرجاعها إلى صعود القومية العرقية في العقود السابقة، والرأي السائد بأن اليهود لا ينتمون إلى الدول القومية الجديدة التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الأولى.‏
‏وفي الأشهر التي تلت 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أصبح ما تعلمته على مدار حياتي وحياتي المهنية أكثر إيلامًا من أي وقت مضى. مثل كثيرين آخرين، وجدت أن هذه الأشهر الأخيرة كانت صعبة عاطفياً وفكرياً. ومثل كثيرين آخرين، تأثر أفراد أسرتي وعائلات أصدقائي بشكل مباشر بالعنف. ولم تكن ثمة ندرة في الحزن أينما اتجهت.‏
* * *
جاء هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر) ليشكل صدمة هائلة للمجتمع الإسرائيلي؛ صدمة لم يبدأ في التعافي منها بعد. كانت هذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها إسرائيل السيطرة على جزء من أراضيها لفترة مطولة نسبياً من الزمن، حيث لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من منع حدوث مذبحة راح ضحيتها أكثر من 1.200 شخص -قتل العديد منهم بأقسى الطرق التي يمكن تخيلها- وأُخذ أكثر من 200 رهينة، بمن فيهم عشرات الأطفال. إن الشعور بتخلي الدولة عن الناس واستمرار انعدام الأمن -حيث ما يزال عشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين مشردين من منازلهم على طول قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية- عميق.‏
‏اليوم، عبر قطاعات واسعة من الجمهور الإسرائيلي، بمن في ذلك أولئك الذين يعارضون الحكومة، ثمة شعوران سائدان أكثر ما يكون.‏
‏الأول هو مزيج من الغضب والخوف، ورغبة في إعادة إرساء الأمن بأي ثمن، وانعدام الثقة التام في الحلول السياسية والمفاوضات والمصالحة. كان المنظِّر العسكري، كارل فون كلاوزفيتز، قد أشار إلى أن الحرب هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى، وحذر من أنها ستؤدي، من دون وجود هدف سياسي محدد، إلى دمار لا حدود له. وعلى نحو مماثل، يهدد الشعور السائد الآن في إسرائيل بجعل الحرب غاية في حد ذاتها. ومن وجهة النظر هذه، تشكل السياسة عقبة أمام تحقيق الأهداف وليس وسيلة للحد من الدمار. ولا يمكن أن تؤدي هذه النظرة إلا إلى القضاء على الذات في نهاية المطاف.
‏الشعور الثاني السائد -أو بالأحرى الافتقار إلى الشعور- هو الجانب الآخر للأول. إنه العجز التام للمجتمع الإسرائيلي اليوم عن الشعور بأي تعاطف مع سكان غزة. بل يبدو أن الأغلبية لا تريد حتى معرفة ما يحدث في غزة، وتنعكس هذه الرغبة في التغطية التلفزيونية. عادة ما تبدأ أخبار التلفزيون الإسرائيلي هذه الأيام بتقارير عن جنازات الجنود، الذين يوصفون دائمًا بأنهم أبطال، سقطوا في القتال في غزة، تليها تقديرات لعدد مقاتلي "حماس" الذين تمت "تصفيتهم". والإشارات إلى وفيات المدنيين الفلسطينيين نادرة، وعادة ما يتم تقديمها على أنها جزء من دعاية العدو أو كسبب للضغوط الدولية غير المرحب بها. وفي مواجهة الكثير من الموت، يبدو هذا الصمت الذي يصم الآذان الآن وكأنه يمثل شكله الخاص من الانتقام.‏
‏بطبيعة الحال، أصبح الجمهور الإسرائيلي منذ فترة طويلة معتادًا على الاحتلال الوحشي الذي ميز البلد لمدة 57 عامًا من أصل 76 عامًا من وجوده. لكن حجم ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة الآن لم يسبق له مثيل من حيث اللامبالاة الكاملة لمعظم الإسرائيليين بما يتم القيام به باسمهم. في العام 1982، احتج مئات الآلاف من الإسرائيليين على المذبحة التي نُفذت ضد السكان الفلسطينيين في مخيمي ‏‏اللاجئين صبرا وشاتيلا‏‏ في غرب بيروت على يد الميليشيات المسيحية المارونية، بتسهيل من جيش الدفاع الإسرائيلي. واليوم، لا يمكن تصور هذا النوع من رد الفعل. إن الطريقة التي تلمع بها عيون الناس كلما ذكر المرء معاناة المدنيين الفلسطينيين، وموت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، هي أمر مقلق للغاية.‏
‏عند لقائي بأصدقائي في إسرائيل هذه المرة، شعرت المرة تلو المرة بأنهم كانوا خائفين من أن أقاطع حزنهم، وأنني بسبب عيشي خارج البلاد لم أستطع فهم آلامهم وقلقهم وحيرتهم وعجزهم. وأي تلميح إلى أن العيش في البلد خدَّرهم عن الإحساس بآلام الآخرين؛ الآلام التي يتم إلحاقها باسمهم، لم ينتِج سوى جدار من الصمت، أو انسحابهم إلى دواخل أنفسهم، أو تغيير سريع للموضوع. كان الانطباع الذي حصلت عليه ثابتًا: ليس لدينا مكان في قلوبنا، وليس لدينا مكان في أفكارنا، لا نريد أن نتحدث أو أن نُبرز ما يفعله جنودنا أو أبناؤنا أو أحفادنا، إخواننا وأخواتنا، الآن في غزة. يجب أن نركز على أنفسنا، على صدمتنا وخوفنا وغضبنا.‏
‏في مقابلة أجريت معه في 7 آذار (مارس) 2024، عبر الكاتب والمزارع والعالم، زئيف سميلانسكي، عن هذا الشعور بالذات بطريقة وجدتها صادمة، على وجه التحديد لأنها جاءت منه. لقد عرفت سميلانسكي منذ أكثر من نصف قرن، وهو ابن الكاتب الإسرائيلي الشهير س. يزهار، الذي كانت ‏‏روايته "خربة خيزة" عن أحداث العام 1949‏‏ أول نص في الأدب الإسرائيلي يواجه الظلم الذي شكلته النكبة، وطرد 750 ألف فلسطيني مما أصبح دولة إسرائيل في العام 1948. وفي حديثه عن ابنه، عوفر، الذي يعيش في بروكسل، علق سميلانسكي:‏
‏"يقول عوفر إن كل طفل بالنسبة له هو طفل، بغض النظر عما إذا كان في غزة أو هنا. أنا لا أشعر مثله. أطفالنا هنا أكثر أهمية بالنسبة لي. هناك كارثة إنسانية مروعة تحدث هناك، وأنا أفهم ذلك، لكن قلبي مسدود ومليء بأطفالنا ورهائننا... لا يوجد مكان في قلبي للأطفال في غزة، مهما كان الأمر صادمًا ومرعبًا، وحتى على الرغم من أنني أعرف أن الحرب ليست هي الحل".‏
‏"أستمع إلى معوز إينون، الذي فقد والديه (قتلتهما 'حماس' في 7 تشرين الأول (أكتوبر))... الذي يتحدث بشكل جميل ومقنع عن الحاجة إلى التطلع إلى الأمام، وأننا في حاجة إلى جلب الأمل والرغبة في السلام، لأن الحروب لن تحقق أي شيء، وأنا أتفق معه. أتفق معه، لكنني لا أستطيع أن أجد القوة في قلبي، مع كل ميولي اليسارية وحبي للإنسانية، لا أستطيع... إنه ليس 'حماس' وحدها، بل كل سكان غزة هم الذين يوافقون على أنه لا بأس في قتل الأطفال اليهود، وأن هذه قضية جديرة... مع ألمانيا كانت هناك مصالحة، لكنهم اعتذروا ودفعوا تعويضات، وماذا (سيحدث) هنا؟ نحن أيضًا فعلنا أشياء فظيعة، ولكن لا شيء يقترب مما حدث هنا في 7 تشرين الأول (أكتوبر). سيكون من الضروري المصالحة، ولكننا في حاجة إلى بعض المسافة".‏
كان هذا شعورًا سائدًا بين العديد من الأصدقاء والمعارف من ذوي الميول اليسارية والليبرالية الذين تحدثت معهم في إسرائيل. كان، بالطبع، مختلفًا تمامًا عما يقوله السياسيون اليمينيون والشخصيات الإعلامية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). العديد من أصدقائي يعترفون بظلم الاحتلال، وكما قال سميلانسكي، يعلنون "حبهم للإنسانية". ولكن في هذه اللحظة، في ظل هذه الظروف، ليس هذا ما يركزون عليه. بدلاً من ذلك، يشعرون أنه في الصراع بين العدالة والوجود، يجب أن ينتصر الوجود، وفي الصراع بين قضية عادلة وأخرى -قضية الإسرائيليين وقضية الفلسطينيين- فإن قضيتنا هي التي يجب أن تنتصر، بغض النظر عن الثمن. وبالنسبة لأولئك الذين يشككون في هذا الاختيار الصارخ، يتم تقديم "المحرقة" كبديل، مهما كانت غير ذات صلة باللحظة الحالية.‏
‏ولم يظهر هذا الشعور فجأة في 7 تشرين الأول (أكتوبر). إن جذوره أعمق بكثير.‏ (يُتبع)
* * *
‏*عومير بارتوف Omer Bartov:‏‏ (من مواليد إسرائيل في العام 1954) مؤرخ إسرائيلي أميركي. وهو أستاذ ‏‏صموئيل بيسار‏‏ لدراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في ‏‏جامعة براون‏‏، حيث يدرّس منذ العام 2000. ‏وهو مؤرخ ‏‏للهولوكوست‏‏ ويعد إحدى السلطات الرائدة في العالم في ‏‏مجال الإبادة الجماعية‏‏. ‏‏تصفه مجلة "ذا فوروارد ‏‏بأنه "أحد أبرز علماء الحياة اليهودية في ‏‏غاليسيا‏‏". خدم في الجيش الإسرائيلي خلال حرب البلاد في العام 1973، ضد العديد من جيرانها. خلال حياته المهنية التي استمرت أربعة عقود، كتب العديد من الكتب والمقالات التي تدرس نظام هتلر، مع التركيز بشكل خاص على كيفية عمل الأيديولوجية النازية في مؤسسات مثل الجيش الألماني.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: As a former IDF soldier and historian of genocide, I was deeply disturbed by my recent visit to Israel

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