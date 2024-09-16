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رصد ثاني بدر عملاق للعام 2024 غدا

9/16/2024 3:04:17 PM
(MENAFN- Al Watan) يُرصد بسماء الوطن العربي مساء غد الثلاثاء القمر البدر لشهر ربيع الأول, وسيزين السماء طوال الليل مقترناً بكوكب زحل وسيمثل ثاني بدر عملاق من أربعة على التوالي هذا العام وهو الأقرب إلى الاعتدال الخريفي ولذا يسمى قمر الحصاد. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة, أن قمر الحصاد العملاق سيشرق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير عندما يكون قريباً من الأفق, ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالياً ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود إلى حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.
و أشار إلى أنه بعد حلول الليل سيكون قمر الحصاد العملاق مقترناً بكوكب زحل الذي سيبدو كنقطة ذهبية للعين المجردة, ومن خلال تلسكوب متوسط الحجم لن يشاهد المنظر الجميل لحلقات الكوكب لأنها حالياً مائلة فقط بمقدار 3.7 درجات بالنسبة لنا مما يجعلها تبدو نحيلة للغاية بعكس السنوات السابقة عندما يتم كانت بزاوية ميل أوسع. واستخدم مصطلح قمر الحصاد لعدة سنوات وهي تسمية "شعبية" تطلق على الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر و أكتوبر وهي الأشهر القريبة من الاعتدال الخريفي، إضافة إلى أنه في سبتمبر و أكتوبر يكون وقت شروق القمر قريب إلى وقت غروب الشمس لعدة ليالي على التوالي في نصف الأرض الشمالي.
وقال أبو زاهرة:" لقد كان هذا الأمر يعـداً مهماً في أوقات قديمة بالنسبة للمزارعين الذين يحصدون محاصيلهم قبل عصر التراكتورات المزودة بمصابيح الإضاءة، حيث لم يكن هناك فترة طويلة من الظلمة بين غروب الشمس وشروق القمر لعدة أيام بعد البدر المكتمل ما يعني بأن المزارعين كانوا يعملون في الحقول وجني المحاصيل تحت ضوء القمر ومن هنا جاءت تسمية قمر الحصاد", مبيناً أن قمر الحصاد العملاق سيصل إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي مائل نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الغربي وهو داخل ظل الأرض (خسوف جزئي) مع شروق شمس الأربعاء محلياً. وأضاف: بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدر طوال الليل ولكن علمياً نطلق تسمية البدر المكتمل عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس, وسيحدث ذلك عند الساعة 05:34 صباح الأربعاء بتوقيت السعودية (02:34 صباحاً بتوقيت غرينتش)، ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.
وعَـد رئيس الجمعية الفلكية بجدة, هذا التوقيت من الشهر القمري مثالياً لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين. وبين أنه خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بنحو ساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله.

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