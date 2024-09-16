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السفر يعزز الصحة البدنية والعقلية

9/16/2024 3:04:17 PM
(MENAFN- Al Watan) إذا أردت أن تتأخر شيخوختك، فعليك بالسفر والتجول حول العالم.. هذا ما أكدته دراسة جديدة بواسطة باحثين من جامعة إديث كوان في أستراليا على مجموعة من الأشخاص الذين حرصوا على السفر بانتظام، ووجدت أن الحصول على تجربة إيجابية في أثناء السفر والسياحة يمكن أن يعزز من صحة الأفراد الجسدية والعقلية. وبحسب شبكة ((فوكس نيوز)) الأميركية، أُجريت الدراسة على مدى سنوات من البحث والاستطلاع من خلال التعرض لأماكن وبيئات جديدة، وزيادة مستويات النشاط البدني، والتواصل الاجتماعي، وتعزيز المشاعر الإيجابية والحالة المزاجية، والتقليل من الشعور بالوحدة، وتعزيز الوظائف الإدراكية. كما ذكر الباحثون أن الذهاب إلى أماكن جديدة يؤدي إلى استجابة ترفع معدل التمثيل الغذائي في الجسم، وهو ما قد يعزز المناعة، حيث يصبح الجهاز المناعي أكثر مرونة، ويطلق الهرمونات التي تساعد على إصلاح الأنسجة وتجديدها، وتعزيز عمل نظام الشفاء الذاتي. كما أشار الفريق إلى أن السفر يشمل أنشطة بدنية، مثل المشي مسافات طويلة والتسلق وركوب الدراجات، وهذه الأنشطة تسهم في تخفيف التوتر المزمن. كما يمكن أن تعزز تلك الأنشطة عملية التمثيل الغذائي.
وقالت الباحثة فانغلي هو، من جامعة إيست كوانتم: ((الشيخوخة لا يمكن إيقافها، إلا أنه من الممكن إبطاؤها، والسفر يسهم بشكل كبير في هذا الأمر عن طريق تعزيز صحة الجسم ومناعته، ومقاومته عوامل الخطر الخارجية التي تؤثر فيه)).
فوائد السفر:
كسر روتين الحياة اليومية.
الاستجمام والراحة الجسدية والعقلية.
التعرف على ثقافات جديدة وأماكن وأشخاص.
يطور قدراتك في التعامل مع الآخرين.
يساعدك على تكوين ذكريات سعيدة.
يُزيد القدرة على الإبداع والابتكار وتوليد الأفكار.

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