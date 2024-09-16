المومني: لقائنا مع الرئيس المكلف لم يكن مشاورات تشكيل

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- Khaberni) خبرني -صرّح الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني إن الاجتماع مع دولة الرئيس المكلّف الدكتور جعفر حسان الذي تمّ اليوم لم يكن مشاورات لتشكيل الحكومة أو الطلب من الأحزاب ترشيح وزراء، وانما هي اجتماعات تشاورية للإعداد للمرحلة القادمة الهامة من التحديث السياسي والتأسيس للعلاقة بين الحكومة والأحزاب السياسية، بطريقة بنّاءة ومؤسسية بما يخدم برنامج التحديث السياسي ويساهم في تطويره.
وقال الأمين العام لحزب الميثاق إن المرحلة القادمة مفصلية لجهة مأسسة العلاقة بين البرلمان والحكومة من خلال الكتل الحزبية تحت القبة بما يحقق الصالح العام ويدفع بالزخم المطلوب باتجاه منظومة التحديث الشامل.
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