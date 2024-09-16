تعاون بين تراحم القصيم وجمعيات البر

(MENAFN
- Al Watan)
أبرمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم (تراحم) مذكرة تفاهم مع جمعيات البر الخيرية بالمنطقة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، حيث تعمل لجنة تراحم القصيم مع الجمعيات البر الخيرية في المنطقة (بريدة وعنيزة والرس) على تقديم البرامج الرعوية والإغاثية للمستفيدين، وتكامل الخدمات بين الجهات المشاركة.
مثّل تراحم القصيم في توقيع المذكرة رئيس مجلس الإدارة، راشد بن عبد الله الرشد الحميد، وممثل جمعية البر الخيرية في مدينة بريدة، محمد بن عبد العزيز الثويني، وممثل جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة، خالد بن محمد القرعاوي، وممثل جمعية البر الخيرية في محافظة الرس، ناصر بن محمد الحمود.
من جهته، أعرب الراشد عن بالغ شكره لممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة على دعمهم تقديم الخدمات للمستفيدين، سائلا الله -العلي القدير- أن يبارك في الجهود المقدمة، وأن تحقق ثمارها بما ينفع المجتمع واستقراره.
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