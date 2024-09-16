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تعاون بين تراحم القصيم وجمعيات البر

9/16/2024 2:54:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أبرمت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم (تراحم) مذكرة تفاهم مع جمعيات البر الخيرية بالمنطقة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، حيث تعمل لجنة تراحم القصيم مع الجمعيات البر الخيرية في المنطقة (بريدة وعنيزة والرس) على تقديم البرامج الرعوية والإغاثية للمستفيدين، وتكامل الخدمات بين الجهات المشاركة.
مثّل تراحم القصيم في توقيع المذكرة رئيس مجلس الإدارة، راشد بن عبد الله الرشد الحميد، وممثل جمعية البر الخيرية في مدينة بريدة، محمد بن عبد العزيز الثويني، وممثل جمعية البر الخيرية بمحافظة عنيزة، خالد بن محمد القرعاوي، وممثل جمعية البر الخيرية في محافظة الرس، ناصر بن محمد الحمود.
من جهته، أعرب الراشد عن بالغ شكره لممثلي الجمعيات الخيرية بالمنطقة على دعمهم تقديم الخدمات للمستفيدين، سائلا الله -العلي القدير- أن يبارك في الجهود المقدمة، وأن تحقق ثمارها بما ينفع المجتمع واستقراره.

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