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رياح تؤجل إطلاق صاروخ

9/16/2024 2:54:09 PM
(MENAFN- Al Watan) قالت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة إن إطلاق النموذج الـ49 من صاروخ إتش-2 إيه من مركز فضائي ياباني، والذي كان مقررا بعد ظهر أمس، قد تم تأجيله نتيجة ظروف جوية غير مواتية.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية (جيجي) عن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن إطلاق الصاروخ، قولها إن الرياح المتوقع هبوبها فوق مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في محافظة كاجوشيما، الواقعة جنوب غربي اليابان، في وقت الإطلاق المقرر للصاروخ لا تفي بمعايير الإطلاق.
وكان من المقرر في الأصل إطلاق الصاروخ، الذي يحمل القمر الصناعي الراداري الياباني الثامن لجمع المعلومات الاستخباراتية الخاص بالحكومة اليابانية، يوم الأربعاء الماضي، وجرى تأجيل الإطلاق إلى الإثنين بسبب توقع سوء الأحوال الجوية.

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