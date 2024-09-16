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التهاب الحلق يعرض المصاب للوفاة

9/16/2024 2:54:09 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة جديدة أن التهاب الحلق الشديد يشير إلى أن الشخص معرض لخطر أكبر للوفاة بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
ووجد الباحثون من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة أن المرضى الذين يعانون مشاكل في الحلق ناجمة عن عدوى فيروسية، أو ارتجاع حمضي، كانوا أقل قدرة على تنظيم ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب.
ويعتقد أن الارتباط يرجع إلى تلف الأعصاب في الحلق، الذي يؤثر على وظيفة baroreflex، وهو جزء أساسي من الجهاز العصبي المسؤول عن اكتشاف التغيرات في ضغط الدم، وضبط معدل ضربات القلب وفقا لذلك.
وعندما يقاوم الجسم عدوى فيروسية، يمكن أن يصبح العصب المبهم في الحلق، وهو جزء لا يتجزأ من فصل ممرات الهواء والطعام، مرهقا.
ويشعر المرء بوجود كتلة في الحلق، والحاجة إلى تنظيف الحلق أو السعال. وللتعويض عن الضرر الذي يلحق بهذا المنعكس، يتعين على الجهاز العصبي في الجسم أن ينفق كميات كبيرة من الطاقة، للحفاظ على مجرى الهواء الآمن.
ونتيجة ذلك، يتم إنفاق قدر أقل من الطاقة على التحكم في baroreflex، مما يجعل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب في الجسم غير منظمين بشكل جيد.
وقال رضا نورائي، أستاذ أمراض الحنجرة والمعلوماتية السريرية بجامعة ساوثهامبتون المؤلف الرئيسي للدراسة، المنشورة في مجلة JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery: ((في المرضى الذين يعانون خللا في الحلق، يكون القلب، وتحديدا وظيفة baroreflex، أقل تحكما. المرضى الذين يعانون انخفاض وظيفة baroreflex هم أكثر عرضة للوفاة بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية في وقت لاحق من الحياة)).
وأضاف: ((إذا كان هناك احتمال أن تؤثر مشاكل الحلق على وظائف، مثل baroreflex، أو أن يكون لها تأثير أوسع على الصحة العامة، فيجب أخذها في الاعتبار بشكل أكبر)). واختتم قائلا: ((تساعدنا هذه الدراسة على التفكير في المرضى بشكل أكثر شمولا)).

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