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Jeddah Construct يستعد للانطلاق لدعم قطاع البناء والتشييد في الغربية

9/16/2024 2:54:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تأتي المنطقة الغربية في طليعة مرحلة التحول الحالي في المملكة العربية السعودية، مُدعّمةً بأكثر من 613 مليار دولار من المشاريع الضخمة التي ستعيد تشكيل المشهد في المنطقة. وتأتي النسخة الأولى من معرض Jeddah Construct، المدعوم من معرض "Big 5 Construct Saudi"، في توقيت مثالي للاستفادة من هذا النمو، حيث تشهد المنطقة تطوراً سريعاً عبر قطاعات حيوية مثل الإسكان وتجارة التجزئة والمشاريع متعددة الاستخدامات والنقل.
سيقام معرض Jeddah Construct، أكبر حدث إنشائي في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2024 في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، وسيجمع قادة الصناعة وأصحاب المصلحة الحكوميين والمشترين الرئيسيين تحت سقف واحد، ويستقطب أكثر من 8000 زائر.
وتعليقاً على النسخة الأولى للحدث، قال محمد قازي، نائب الرئيس الأول لشركة دي إم جي إيفنتس: "تأتي النسخة الافتتاحية من معرض Jeddah Construct استجابةً للتطور الكبير الذي تشهده جدة والمنطقة الغربية على نطاق أوسع. إنه يبني على إرثنا المتمثل في استضافة Big 5 Construct Saudi سابقاً في مدينة جدة. وفي الوقت الذي تشهد فيه المدينة تحولاً سريعاً، مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية، سيكون Jeddah Construct بمثابة منصة مهمة للمتخصصين في هذا القطاع للتواصل والتعاون والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الطموحة للصناعة".
في الوقت الذي تعزز فيه جدة مكانتها كمركز تجاري رئيسي للبحر الأحمر وتصبح مدينة جذّابة للعيش والعمل فيها، سيساهم Jeddah Construct بقوة في تطوير المشاريع الضخمة الحالية والمستقبلية. ومن أهم هذه المشاريع مدينة جدة الاقتصادية ومشروع تطوير وسط جدة ومشروع مترو جدة ومطار جدة ومشروع العروس وضاحية الميار.
ويضيف محمد كازي بالقول: "لقد ولّدت الطفرة في نشاط البناء طلباً قوياً على المنتجات والحلول المبتكرة، لا سيما من المشترين الرئيسيين المشاركين في المشاريع النشطة. وقد أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى بيع النسخة الافتتاحية من الحدث بالكامل".
العارضون المحليون والدوليون يسلّطون الضوء على التميز في البناء
سيشارك في معرض Jeddah Construct أكثر من 200 عارض محلي ودولي من أكثر من 25 دولة، حيث سيعرضون خبراتهم في البناء والصناعات ذات الصلة. سيكون لدى تركيا جناح خاص في هذا الحدث. كما ستشارك دول أخرى في الحدث بما في ذلك البحرين والصين ومصر وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وباكستان والولايات المتحدة.
وستغطي مجموعة العارضين مجموعة من قطاعات المنتجات: الديكورات الداخلية والتشطيبات للمباني، والخرسانة والإسمنت، وأدوات البناء ومعدات الحماية الشخصية (PPE)، والبناء الرقمي، وإدارة المرافق (FM)، والتدفئة والتهوية والتكييف والتبريد (HVAC R)، والرخام والحجر، والخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والبناء خارج الموقع والبناء المعياري، ومنتجات وتقنيات وخدمات الطاقة الشمسية، والبناء الخاص، والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية، والنوافذ والأبواب والواجهات، والبناء الثقيل والمباني الذكية.
ومن بين اللاعبين السعوديين الرئيسيين الذين سيسلطون الضوء على مساهماتهم في قطاع البناء في المملكة شركة اليمامة للحديد، وهي شركة معروفة لتصنيع منتجات الصلب، وشركة مدار، الشريك المؤسس لمعرض Jeddah Construct وهي مزود مواد وحلول البناء، وشركة الزامل للصناعات، الشركة الرائدة في مجال الإنشاءات والخدمات الصناعية، بالإضافة إلى باز ستيل، الشركة المتخصصة في منتجات الحديد والصلب. شركة يونيكويل، الشركة المصنعة للصلب المطلي مسبقاً والوطنية للصناعات، الشركة الرائدة في مجال التعبئة والتغليف ومواد البناء.
سيوفر العارضون الدوليون مثل Cypex (الولايات المتحدة) و Soft Surfaces (المملكة المتحدة) و Afinitas (الدنمارك) و Temak (اليونان) و Schnell (إيطاليا) و PlanRadar (الإمارات العربية المتحدة) للحضور فرصة فريدة لاكتشاف أحدث التقنيات والمنتجات من جميع أنحاء العالم.
محادثات حصرية تقود التطوير المهني
كما سيستضيف Jeddah Construct أكثر من 20 محادثة بناء معتمدة من التطوير المهني المستمر تضم أكثر من 30 خبيراً في الصناعة. ستغطي هذه المحادثات موضوعات مثل إدارة المشاريع والتكنولوجيا في البناء وتحديثات المشاريع والقيادة والاستدامة، مما يوفر للحضور فرصة لكسب نقاط CPD، وهو أمر مهم للتطوير المهني في قطاع البناء سريع التطور.
يحظى الحدث بدعم الشريك المؤسس"مدار"، والراعي الحصري للشارة، شركة اليمامة للحديد، والراعي الحصري لبطاقة التعريف، شركة الزامل للصناعات ورابطة معهد تشارترد للمباني (CIOB).
التسجيل مفتوح الآن للمهنيين في التجارة والصناعة، والدخول مجاني، ولكن لن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
لمزيد من المعلومات وللتسجيل، يرجى زيارة Jeddah
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