Jeddah Construct يستعد للانطلاق لدعم قطاع البناء والتشييد في الغربية

(MENAFN
- Al Watan)
تأتي المنطقة الغربية في طليعة مرحلة التحول الحالي في المملكة العربية السعودية، مُدعّمةً بأكثر من 613 مليار دولار من المشاريع الضخمة التي ستعيد تشكيل المشهد في المنطقة. وتأتي النسخة الأولى من معرض
Jeddah Construct، المدعوم من معرض "Big 5 Construct Saudi"، في توقيت مثالي للاستفادة من هذا النمو، حيث تشهد المنطقة تطوراً سريعاً عبر قطاعات حيوية مثل الإسكان وتجارة التجزئة والمشاريع متعددة الاستخدامات والنقل.
سيقام معرض Jeddah Construct، أكبر حدث إنشائي في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2024 في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات، وسيجمع قادة الصناعة وأصحاب المصلحة الحكوميين والمشترين الرئيسيين تحت سقف واحد، ويستقطب أكثر من 8000 زائر.
وتعليقاً على النسخة الأولى للحدث، قال محمد قازي، نائب الرئيس الأول لشركة دي إم جي إيفنتس: "تأتي النسخة الافتتاحية من معرض Jeddah Construct استجابةً للتطور الكبير الذي تشهده جدة والمنطقة الغربية على نطاق أوسع. إنه يبني على إرثنا المتمثل في استضافة Big 5 Construct Saudi سابقاً في مدينة جدة. وفي الوقت الذي تشهد فيه المدينة تحولاً سريعاً، مدفوعاً بالاستثمارات الاستراتيجية، سيكون Jeddah Construct بمثابة منصة مهمة للمتخصصين في هذا القطاع للتواصل والتعاون والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الطموحة للصناعة".
في الوقت الذي تعزز فيه جدة مكانتها كمركز تجاري رئيسي للبحر الأحمر وتصبح مدينة جذّابة للعيش والعمل فيها، سيساهم Jeddah Construct بقوة في تطوير المشاريع الضخمة الحالية والمستقبلية. ومن أهم هذه المشاريع مدينة جدة الاقتصادية ومشروع تطوير وسط جدة ومشروع مترو جدة ومطار جدة ومشروع العروس وضاحية الميار.
ويضيف محمد كازي بالقول: "لقد ولّدت الطفرة في نشاط البناء طلباً قوياً على المنتجات والحلول المبتكرة، لا سيما من المشترين الرئيسيين المشاركين في المشاريع النشطة. وقد أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى بيع النسخة الافتتاحية من الحدث بالكامل". العارضون المحليون والدوليون يسلّطون الضوء على التميز في البناء
سيشارك في معرض Jeddah Construct أكثر من 200 عارض محلي ودولي من أكثر من 25 دولة، حيث سيعرضون خبراتهم في البناء والصناعات ذات الصلة. سيكون لدى تركيا جناح خاص في هذا الحدث. كما ستشارك دول أخرى في الحدث بما في ذلك البحرين والصين ومصر وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا وباكستان والولايات المتحدة.
وستغطي مجموعة العارضين مجموعة من قطاعات المنتجات: الديكورات الداخلية والتشطيبات للمباني، والخرسانة والإسمنت، وأدوات البناء ومعدات الحماية الشخصية (PPE)، والبناء الرقمي، وإدارة المرافق (FM)، والتدفئة والتهوية والتكييف والتبريد (HVAC R)، والرخام والحجر، والخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والبناء خارج الموقع والبناء المعياري، ومنتجات وتقنيات وخدمات الطاقة الشمسية، والبناء الخاص، والتصميم الحضري والمناظر الطبيعية، والنوافذ والأبواب والواجهات، والبناء الثقيل والمباني الذكية.
ومن بين اللاعبين السعوديين الرئيسيين الذين سيسلطون الضوء على مساهماتهم في قطاع البناء في المملكة شركة اليمامة للحديد، وهي شركة معروفة لتصنيع منتجات الصلب، وشركة مدار، الشريك المؤسس لمعرض Jeddah Construct وهي مزود مواد وحلول البناء، وشركة الزامل للصناعات، الشركة الرائدة في مجال الإنشاءات والخدمات الصناعية، بالإضافة إلى باز ستيل، الشركة المتخصصة في منتجات الحديد والصلب. شركة يونيكويل، الشركة المصنعة للصلب المطلي مسبقاً والوطنية للصناعات، الشركة الرائدة في مجال التعبئة والتغليف ومواد البناء.
سيوفر العارضون الدوليون مثل Cypex (الولايات المتحدة) و Soft Surfaces (المملكة المتحدة) و Afinitas (الدنمارك) و Temak (اليونان) و Schnell (إيطاليا) و PlanRadar (الإمارات العربية المتحدة) للحضور فرصة فريدة لاكتشاف أحدث التقنيات والمنتجات من جميع أنحاء العالم. محادثات حصرية تقود التطوير المهني
كما سيستضيف Jeddah Construct أكثر من 20 محادثة بناء معتمدة من التطوير المهني المستمر تضم أكثر من 30 خبيراً في الصناعة. ستغطي هذه المحادثات موضوعات مثل إدارة المشاريع والتكنولوجيا في البناء وتحديثات المشاريع والقيادة والاستدامة، مما يوفر للحضور فرصة لكسب نقاط CPD، وهو أمر مهم للتطوير المهني في قطاع البناء سريع التطور.
يحظى الحدث بدعم الشريك المؤسس"مدار"، والراعي الحصري للشارة، شركة اليمامة للحديد، والراعي الحصري لبطاقة التعريف، شركة الزامل للصناعات ورابطة معهد تشارترد للمباني (CIOB).
التسجيل مفتوح الآن للمهنيين في التجارة والصناعة، والدخول مجاني، ولكن لن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
لمزيد من المعلومات وللتسجيل، يرجى زيارة Jeddah
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