كي بي إم جي تعيِّن 300 خريج جديد من خلال برنامجها هامات

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية في السعودية، عن تعيين مايقارب 300 خريج جديد في مكاتبها في الرياض وجدة والخبر، من خلال برنامجها "هامات" لتطوير الخريجين الجدد ؛ مما يمثل استثمارًا كبيرًا في قادة المستقبل في قطاع الأعمال في المملكة، وقد بدأ الموظفون الجدد رسميًا رحلتهم المهنية مع كي بي إم جي من خلال برامج تعريفية شاملة مصممة خصيصًا لتتناسب مع الأقسام التي التحقوا فيها في المراجعة والضرائب والاستشارات.
يذكر أنَّ برنامج هامات كي بي إم جي لتطوير الخريجين قد تمَّ إطلاقه هذا الشهر لاستقطاب أفضل الكفاءات من الخريجين الجدد للالتحاق بالشركة في أقسام المراجعة والضرائب والاستشارات، حيث بدأ البرنامج بقسم خدمات الضرائب والمراجعة خلال الأسبوعين الماضين واختتم هذا الأسبوع مع قسم الاستتشارات .
صُمم البرنامج من أجل تزويد الخريجين بالمهارات والمعارف والخبرات اللازمة للنجاح في مجالاتهم المهنية، حيث تلتزم شركة كي بي إم جي بتعزيز ثقافة التعلم والتطوير المستمر لجميع موظفيها من خلال مزيج من التعلم المنظَّم والتدريب أثناء العمل وفرص التوجيه والإرشاد.
وتعليقاً على ذلك، قال خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير الإقليمي - الرياض ورئيس لجنة التوطين في الشركة قائلًا: "نحن سعداء بإطلاق برنامج "هامات" كي بي إم جي لتطوير الخريجين، كما نرحب بهذه الكوكبة المتميزة من الخريجين في عائلة كي بي إم جي". "ويأتي هذا التوجه في ضم الخريجين الجدد متماشياً مع استراتيجيتنا وأهدافنا في تمكين ورعاية الجيل القادم من المتخصصين والمهنيين في قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأضاف السديس: "نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في الطاقات والمواهب المحلية الشابة وتزويدهم بالأدوات والحلول وتقديم الدعم الذي يحتاجون إليه للاستفادة من كامل إمكاناتهم. كما أننا على ثقة من أنَّ هؤلاء الخريجين سيقدمون مساهمات كبيرة لنا في كي بي إم جي ولقطاع الأعمال في المملكة ".
وسيستفيد الموظفون والموظفات الجدد أيضًا من بيئة العمل الداعمة والشاملة التي توفرها شركة كي بي إم جي والتي تعطي الأولوية للنمو الشخصي والمهني، كما سيعزز التركيز القوي للشركة على التنوع والمساواة والشمول الشعور بالانتماء، في حين ستوفر برامج الإرشاد وفرق العمل التوجيه والدعم الذي يحتاجون إليه.
ويضمن نظام إدارة الأداء في كي بي إم جي تحقيق أهداف واضحة وملاحظات منتظمة؛ مما يتيح للموظفين الجدد تتبع تقدمهم وتعزيز مسيرتهم المهنية، كما أنَّ خطط التطوير المهني التي تتيحها الشركة، إلى جانب فرص النمو القائم على الجدارات، ستمكنهم من الاستفادة من إمكاناتهم الكاملة، فضلًا عن دعم شركة كي بي إم جي لرفاهية موظفيها من خلال إجراءات العمل المرن، وبرامج صحة الموظفين.
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