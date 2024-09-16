Monday, 16 September 2024 10:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كي بي إم جي تعيِّن 300 خريج جديد من خلال برنامجها هامات

9/16/2024 2:54:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية في السعودية، عن تعيين مايقارب 300 خريج جديد في مكاتبها في الرياض وجدة والخبر، من خلال برنامجها "هامات" لتطوير الخريجين الجدد ؛ مما يمثل استثمارًا كبيرًا في قادة المستقبل في قطاع الأعمال في المملكة، وقد بدأ الموظفون الجدد رسميًا رحلتهم المهنية مع كي بي إم جي من خلال برامج تعريفية شاملة مصممة خصيصًا لتتناسب مع الأقسام التي التحقوا فيها في المراجعة والضرائب والاستشارات.
يذكر أنَّ برنامج هامات كي بي إم جي لتطوير الخريجين قد تمَّ إطلاقه هذا الشهر لاستقطاب أفضل الكفاءات من الخريجين الجدد للالتحاق بالشركة في أقسام المراجعة والضرائب والاستشارات، حيث بدأ البرنامج بقسم خدمات الضرائب والمراجعة خلال الأسبوعين الماضين واختتم هذا الأسبوع مع قسم الاستتشارات .
صُمم البرنامج من أجل تزويد الخريجين بالمهارات والمعارف والخبرات اللازمة للنجاح في مجالاتهم المهنية، حيث تلتزم شركة كي بي إم جي بتعزيز ثقافة التعلم والتطوير المستمر لجميع موظفيها من خلال مزيج من التعلم المنظَّم والتدريب أثناء العمل وفرص التوجيه والإرشاد.
وتعليقاً على ذلك، قال خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير الإقليمي - الرياض ورئيس لجنة التوطين في الشركة قائلًا: "نحن سعداء بإطلاق برنامج "هامات" كي بي إم جي لتطوير الخريجين، كما نرحب بهذه الكوكبة المتميزة من الخريجين في عائلة كي بي إم جي". "ويأتي هذا التوجه في ضم الخريجين الجدد متماشياً مع استراتيجيتنا وأهدافنا في تمكين ورعاية الجيل القادم من المتخصصين والمهنيين في قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030".
وأضاف السديس: "نحن نؤمن بأهمية الاستثمار في الطاقات والمواهب المحلية الشابة وتزويدهم بالأدوات والحلول وتقديم الدعم الذي يحتاجون إليه للاستفادة من كامل إمكاناتهم. كما أننا على ثقة من أنَّ هؤلاء الخريجين سيقدمون مساهمات كبيرة لنا في كي بي إم جي ولقطاع الأعمال في المملكة ".
وسيستفيد الموظفون والموظفات الجدد أيضًا من بيئة العمل الداعمة والشاملة التي توفرها شركة كي بي إم جي والتي تعطي الأولوية للنمو الشخصي والمهني، كما سيعزز التركيز القوي للشركة على التنوع والمساواة والشمول الشعور بالانتماء، في حين ستوفر برامج الإرشاد وفرق العمل التوجيه والدعم الذي يحتاجون إليه.
ويضمن نظام إدارة الأداء في كي بي إم جي تحقيق أهداف واضحة وملاحظات منتظمة؛ مما يتيح للموظفين الجدد تتبع تقدمهم وتعزيز مسيرتهم المهنية، كما أنَّ خطط التطوير المهني التي تتيحها الشركة، إلى جانب فرص النمو القائم على الجدارات، ستمكنهم من الاستفادة من إمكاناتهم الكاملة، فضلًا عن دعم شركة كي بي إم جي لرفاهية موظفيها من خلال إجراءات العمل المرن، وبرامج صحة الموظفين.

MENAFN16092024000089011017ID1108679375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث