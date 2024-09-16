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تعليم المزاحمية وضرماء يعقد لقاءً للتوجيه الطلابي

9/16/2024 2:54:08 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذ مكتب التعليم بالمزاحمية وضرماء ممثلا في إدارة أداء التعليم "قسم التوجيه الطلابيّ" اليوم الإثنين، اللقاء الأول للتوجيه الطلابي في ضوء تمكين المدرسة، لعموم الموجهيين الطلابيين بمدارس المكتب في مدرسة ثانوية المزاحمية بحضور مديرة المكتب الدكتورة ريم العروي ورئيس قسم إدارة أداء التعليم بالمكتب بدر سويلم المقاطي.
وناقش اللقاء الذي قدمه مشرف التوجيه الطلابي بالمكتب بمشاركة عددا من الموجهيين الطلابيين برامج وخدمات التوجيه الطلابي عبر التحدث حول العنف وأسبابه ومظاهرة ودليل التوجيه وقت الأزمات ودليل توعوي للحد من التنمر وقائمة المشكلات الطلابية ومجالات التوجيه الطلابي وأهدافه والبرامج الوقائية والعلاجية والإنمائية والخدمات المقدمة ودور الموجه الطلابي في لجنة التميز و استخدام برنامج نور الإرشادي.
كما ناقش الخطة الإجرائية لتعزيز الانضباط المدرسي، بنشر ثقافة الانضباط المدرسي، وتعزيز القيم والسلوك الايجابي والتدخل والدعم النفسي.
وفي نهاية اللقاء كرمت مديرة المكتب ورئيس قسم إدارة أداء التعليم إدارة مدرسة ثانوية المزاحمية لاستضافتها

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