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رفع كفاءة طريق المؤسس في حائل

9/16/2024 2:54:08 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة منطقة حائل، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، العديد من الأعمال والمشاريع الحيوية والتنموية في مدينة حائل، وذلك لتطوير البنية التحتية، ورفع مستوى جودة الطرق، ضمن جهودها في تعزيز برنامج تحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدن، ورفع جودة الحياة.
وبيّنت أن هذه الأعمال شملت استكمال العمل على طريق الملك عبدالعزيز، الذي يعد من الشوارع الرئيسية والحيوية في المنطقة. كما عملت على تحسين الطرقات والمشهد البصري في أحياء: السمراء والطريفي والمصيف والرصف. وقد تنوعت هذه الأعمال ما بين إنشاء وإعادة سفلتة الطرق، وصيانة الأرصفة المتهالكة، ودهن خطوط الطرق، وتركيب أعمدة الإنارة وصيانتها، وذلك ضمن خطتها الهادفة لتحسين الطرق وتطويرها.
وتهدف الأمانة من هذه الأعمال إلى استكمال البنية التحتية، ورفع مستوى أداء الطرق في الأحياء الجديدة والداخلية في المنطقة، والشوارع الرئيسية والمحورية وفق أعلى معايير الجودة، تحقيقا لرضا مستخدميها من خلال تأمين انسيابية الحركة المرورية، مؤكدة حرصها على تنفيذ أعمال التحسين والتطوير، لخدمة المواطن والمقيم، ومواكبة النهضة العمرانية في مدينة حائل ومحافظاتها، وتلبية الاحتياج السكاني.

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