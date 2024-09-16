مصر توقع 4 اتفاقيات اقتصادية مع رومانيا الشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم وزارة التخطيط والتعاون الدولى توقيع 4 اتفاقيات اقتصادية مع رومانيا خلال الشهر المقبل، بغرض زيادة التبادل التجارى بين البلدين إلى مليار دولار.
قال الدكتور أحمد السكرى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن توقيع الاتفاقيات سيتم على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادى الرومانى المصرى فى بوخارست، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى فى جميع المجالات التى تسهم فى نمو التجارة بين البلدين.
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وأضاف السكرى لـ”البورصة”، أن حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا تراجع إلى نحو 200 مليون دولار حاليًا بسبب التحديات التى مرت بها الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة وأبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن مجلس الأعمال المصرى الرومانى سيساعد الحكومة فى الوصول إلى التبادل التجارى المستهدف، بجانب استقطاب مزيد من الاستثمارات الرومانية إلى السوق المصرى.
وقال السكرى، إن حجم الاستثمارات الرومانية فى مصر يصل حاليًا إلى 500 مليون دولار موزعة على 8 شركات رومانية تعمل فى عدد من الأنشطة منها الغاز والكهرباء.
وأضاف أن المجلس يسعى لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا من خلال التشبيك مع مستوردين من رومانيا، حيث لا تتجاوز قيمتها 5% من إجمالى صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبى.
وسجلت صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبى بنهاية العام الماضى 11.5 مليار يورو وتمثل نحو 36% من إجمالى الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة.
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