مصر توقع 4 اتفاقيات اقتصادية مع رومانيا الشهر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم وزارة التخطيط والتعاون الدولى توقيع 4 اتفاقيات اقتصادية مع رومانيا خلال الشهر المقبل، بغرض زيادة التبادل التجارى بين البلدين إلى مليار دولار.

قال الدكتور أحمد السكرى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى، إن توقيع الاتفاقيات سيتم على هامش انعقاد المنتدى الاقتصادى الرومانى المصرى فى بوخارست، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى فى جميع المجالات التى تسهم فى نمو التجارة بين البلدين.

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وأضاف السكرى لـ”البورصة”، أن حجم التبادل التجارى بين مصر ورومانيا تراجع إلى نحو 200 مليون دولار حاليًا بسبب التحديات التى مرت بها الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة وأبرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن مجلس الأعمال المصرى الرومانى سيساعد الحكومة فى الوصول إلى التبادل التجارى المستهدف، بجانب استقطاب مزيد من الاستثمارات الرومانية إلى السوق المصرى.

وقال السكرى، إن حجم الاستثمارات الرومانية فى مصر يصل حاليًا إلى 500 مليون دولار موزعة على 8 شركات رومانية تعمل فى عدد من الأنشطة منها الغاز والكهرباء.

وأضاف أن المجلس يسعى لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا من خلال التشبيك مع مستوردين من رومانيا، حيث لا تتجاوز قيمتها 5% من إجمالى صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبى.

وسجلت صادرات مصر إلى دول الاتحاد الأوروبى بنهاية العام الماضى 11.5 مليار يورو وتمثل نحو 36% من إجمالى الصادرات المصرية لمختلف دول العالم، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة.