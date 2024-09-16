جنى الأرباح يهدد مؤشر البورصة الرئيسى بكسر مستوى 30 ألف نقطة لأسفل

(MENAFN
- Al-Borsa News) دفع جنى الأرباح الذى شهدته مؤشرات البورصة
المصرية خلال أولى جلسات الأسبوع الجارى السوق لاستكمال حلقة التراجعات التى بدأها قبل موسم الإجازات.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 فى جلسة اليوم الاثنين بنسبة 0.78% ليسجل 30260 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى EGX33 منخفضاً بنحو 1.02% ليصل إلى مستوى 2884 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.45% إلى 7061 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.51% إلى 10079 نقطة.
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وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف آى لتداول الأوراق المالية، أن يحاول المؤشر الرئيسى كسر مستوى الدعم الرئيسى عند 30 ألف نقطة، خلال تداولات الأسبوع الجارى بدفع من عمليات جنى الأرباح، ومن الممكن بعد انتهاء الحركة التصحيحية أن يعود مرة أخرى لمستويات 30700 نقطة.
وقال ناشى، إن الوزن النسبى المرتفع لقطاع البتروكيماويات هو ما دفع المؤشر للتراجع بسبب أداؤه السلبى، موضحًا أنه مع استمرار قيم التداولات المنخفضة لن يستطيع المؤشر اختراق مستوى المقاومة الحالى، لكن مع عودة القوى الشرائية وزيادة قيم التداولات سيدفع المؤشر لاختراق مستويات جديدة.
وتم التداول خلال تعاملات اليوم الاثنين على 779 مليون سهم، بقيمة بلغت 3.6 مليار جنيه من خلال 97.5 ألف عملية، من خلال التعامل على 210 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 67 سهمًا، وتراجعت أسعار 102 سهمًا، فى حين استقرت أسعار 41 سهمًا دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.055 تريليون جنيه.
ورجحت ريم حمدى، محلل فنى أول بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يحاول المؤشر الرئيسى التماسك عند مستوى إيقاف الخسائر الحالى للمؤشر عند منطقة 29800 نقطة، مشيرة إلى أنه طالما المؤشر أعلى هذه المنطقة فإنها إشارة إيجابية.
وأضافت أن المؤشر اختبر منطقة 30700 نقطة والتى ظهرت عندها الضغوط البيعية بسبب أداء قطاع البتروكيماويات.
وتراجعت الأسهم القيادية ليسجل ((التجارى الدولى)) و((أبوقير)) و((مصرف أبوظبى)) و((أوراسكوم للتنمية)) انخفاضًا بنسب 0.97% و2.24% و0.56% و1.59% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 85.46 جنيها، و57.68 جنيها و38.99 جنيها، و13.64 جنيها على التوالى.
وجاءت أكثر الأسهم ارتفاعا خلال الجلسة ((الإسكندرية الوطنية)) بنسبة 19.99%، و((ثمار)) و((القاهرة الوطنية للاستثمار)) بنسب 19.86% و19.77%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضا خلال الجلسة ((كوبر)) بنسبة 9.05%، و((مطاحن مصر العليا)) و((روبكس)) بنسب 8.18% و6.41%.
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