جنى الأرباح يهدد مؤشر البورصة الرئيسى بكسر مستوى 30 ألف نقطة لأسفل

MENAFN - Al-Borsa News) دفع جنى الأرباح الذى شهدته مؤشرات المصرية خلال أولى جلسات الأسبوع الجارى السوق لاستكمال حلقة التراجعات التى بدأها قبل موسم الإجازات.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 فى جلسة اليوم الاثنين بنسبة 0.78% ليسجل 30260 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى EGX33 منخفضاً بنحو 1.02% ليصل إلى مستوى 2884 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.45% إلى 7061 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.51% إلى 10079 نقطة.

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وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف آى لتداول الأوراق المالية، أن يحاول المؤشر الرئيسى كسر مستوى الدعم الرئيسى عند 30 ألف نقطة، خلال تداولات الأسبوع الجارى بدفع من عمليات جنى الأرباح، ومن الممكن بعد انتهاء الحركة التصحيحية أن يعود مرة أخرى لمستويات 30700 نقطة.

وقال ناشى، إن الوزن النسبى المرتفع لقطاع البتروكيماويات هو ما دفع المؤشر للتراجع بسبب أداؤه السلبى، موضحًا أنه مع استمرار قيم التداولات المنخفضة لن يستطيع المؤشر اختراق مستوى المقاومة الحالى، لكن مع عودة القوى الشرائية وزيادة قيم التداولات سيدفع المؤشر لاختراق مستويات جديدة.

وتم التداول خلال تعاملات اليوم الاثنين على 779 مليون سهم، بقيمة بلغت 3.6 مليار جنيه من خلال 97.5 ألف عملية، من خلال التعامل على 210 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 67 سهمًا، وتراجعت أسعار 102 سهمًا، فى حين استقرت أسعار 41 سهمًا دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.055 تريليون جنيه.

ورجحت ريم حمدى، محلل فنى أول بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يحاول المؤشر الرئيسى التماسك عند مستوى إيقاف الخسائر الحالى للمؤشر عند منطقة 29800 نقطة، مشيرة إلى أنه طالما المؤشر أعلى هذه المنطقة فإنها إشارة إيجابية.

وأضافت أن المؤشر اختبر منطقة 30700 نقطة والتى ظهرت عندها الضغوط البيعية بسبب أداء قطاع البتروكيماويات.

وتراجعت الأسهم القيادية ليسجل ((التجارى الدولى)) و((أبوقير)) و((مصرف أبوظبى)) و((أوراسكوم للتنمية)) انخفاضًا بنسب 0.97% و2.24% و0.56% و1.59% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 85.46 جنيها، و57.68 جنيها و38.99 جنيها، و13.64 جنيها على التوالى.

وجاءت أكثر الأسهم ارتفاعا خلال الجلسة ((الإسكندرية الوطنية)) بنسبة 19.99%، و((ثمار)) و((القاهرة الوطنية للاستثمار)) بنسب 19.86% و19.77%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضا خلال الجلسة ((كوبر)) بنسبة 9.05%، و((مطاحن مصر العليا)) و((روبكس)) بنسب 8.18% و6.41%.