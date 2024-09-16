الاحتلال يغلق حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حاجز بيت فوريك شرق نابلس، في كلا الاتجاهين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المقام عند مدخل بلدة بيت فوريك بشكل مفاجئ، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة.
يشار الى أن الحاجز المذكور شرق مدينة نابلس، يتسبب بمعاناة قرابة 25 ألف مواطن من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن.
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