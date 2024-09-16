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الاحتلال يغلق حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس

9/16/2024 8:10:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حاجز بيت فوريك شرق نابلس، في كلا الاتجاهين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المقام عند مدخل بلدة بيت فوريك بشكل مفاجئ، الأمر الذي تسبب بأزمة مرورية خانقة.

يشار الى أن الحاجز المذكور شرق مدينة نابلس، يتسبب بمعاناة قرابة 25 ألف مواطن من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن.

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