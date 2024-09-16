الاحتلال يخطر بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في سلوان جنوب المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - أخطرت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الإثنين، بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس ، بأن سلطات الاحتلال أخطرت مواطنين بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في أحياء سلوان، ضمن المخطط التهويدي لبلدية الاحتلال الخاص بالبنية التحتية لشق شارع استيطاني (الشارع الأمريكي).

وبلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس منذ الأول من أيلول الجاري وحتى الثامن منه (307) عملية هدم وتجريف، وتبرر سلطات الاحتلال هدم المنازل بشكل عام بذريعة إقامتها دون ترخيص، رغم ندرة منح موافقة على التراخيص اللازمة لبناء منازل المقدسيين.