الاحتلال يخطر بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في سلوان جنوب المسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - أخطرت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الإثنين، بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت محافظة القدس ، بأن سلطات الاحتلال أخطرت مواطنين بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في أحياء سلوان، ضمن المخطط التهويدي لبلدية الاحتلال الخاص بالبنية التحتية لشق شارع استيطاني (الشارع الأمريكي).
وبلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس منذ الأول من أيلول الجاري وحتى الثامن منه (307) عملية هدم وتجريف، وتبرر سلطات الاحتلال هدم المنازل بشكل عام بذريعة إقامتها دون ترخيص، رغم ندرة منح موافقة على التراخيص اللازمة لبناء منازل المقدسيين.
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