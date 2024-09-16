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روضة نموذجية وحديقة خضراء: مبادرات جامعة القدس المفتوحة لدعم الطالبات الأمهات

9/16/2024 8:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- في إطار دعم التعليم الجامعي وتعزيز التجربة الجامعية، قامت مجموعة من المتطوعين في جامعة القدس المفتوحة بالتعاون مع مؤسسة ملتقى الطلبة بإطلاق مبادرات مجتمعية رائدة تستهدف دعم الطالبات الأمهات وتوفير بيئة آمنة ومريحة لأطفالهن، بما يتيح لهن استكمال دراستهن الجامعية بيسر. وقد شملت هذه المبادرات إنشاء روضة نموذجية ومساحات خضراء للطلاب.

وقال حمزة عبيات منسق مجموعة جامعة القدس المفتوحة التطوعية في بيت لحم، بأن المجموعة بالتعاون مع مؤسسة "ملتقى الطلبة"، أطلقت مبادرة لإنشاء روضة نموذجية تهدف إلى توفير بيئة آمنة لأطفال الطالبات المتزوجات، مما يساعدهن على مواصلة تعليمهن الجامعي دون انقطاع. كما ساهمت المجموعة في إنشاء حديقة خارجية لتمثل متنفسًا للطلاب خلال فترات الاستراحة، مما يعزز من تجربتهم الجامعية. بالإضافة إلى وضع لوحة تحمل اسم الجامعة، في خطوة تعكس اهتمام المجموعة بتجميل الحرم الجامعي وخدمة الطلبة.

من جانبه، أشار محمد ذويب رئيس جامعة القدس المفتوحة في بيت لحم، إلى أهمية مبادرة (إنشاء زوايا لروضة يبوس) التي تجسد التعاون المثمر بين مجموعة التطوع ومؤسسة ملتقى الطلبة. مشيراً إلى المبادرات التي ساهمت في تحسين المظهر العام للحرم الجامعي من خلال زراعة الحديقة وتوفير مقاعد للاسترخاء والدراسة .

وأعرب ذويب عن شكره للمبادرات الوطنية التي تقدمها "ملتقى الطلبة" وجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع لاسيما محافظة بيت لحم، مؤكدًا أن هذه المبادرات تحقق تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على الحياة اليومية وتسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً.

وفي الختام تعتبر تجربة إنشاء روضة داخل الحرم الجامعي مبادرة رائدة تستحق الدراسة والتعميم على جامعات أخرى. وإنها تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف اجتماعية وتعليمية، وخاصة دعم الطالبات الأمهات لمواصلة مسيرتهن التعليمية دون عراقيل. وهذه الجهود المشتركة بين مختلف المؤسسات تؤكد أهمية العمل الجماعي في تعزيز التعليم وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.








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