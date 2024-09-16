روضة نموذجية وحديقة خضراء: مبادرات جامعة القدس المفتوحة لدعم الطالبات الأمهات

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- في إطار دعم التعليم
الجامعي وتعزيز التجربة الجامعية، قامت مجموعة من المتطوعين في جامعة
القدس المفتوحة بالتعاون مع مؤسسة ملتقى
الطلبة بإطلاق مبادرات مجتمعية رائدة تستهدف دعم الطالبات الأمهات وتوفير بيئة آمنة ومريحة لأطفالهن، بما يتيح لهن استكمال دراستهن الجامعية بيسر. وقد شملت هذه المبادرات إنشاء روضة نموذجية ومساحات خضراء للطلاب.
وقال حمزة عبيات منسق مجموعة جامعة القدس المفتوحة التطوعية في بيت لحم، بأن المجموعة بالتعاون مع مؤسسة "ملتقى الطلبة"، أطلقت مبادرة لإنشاء روضة نموذجية تهدف إلى توفير بيئة آمنة لأطفال الطالبات المتزوجات، مما يساعدهن على مواصلة تعليمهن الجامعي دون انقطاع. كما ساهمت المجموعة في إنشاء حديقة خارجية لتمثل متنفسًا للطلاب خلال فترات الاستراحة، مما يعزز من تجربتهم الجامعية. بالإضافة إلى وضع لوحة تحمل اسم الجامعة، في خطوة تعكس اهتمام المجموعة بتجميل الحرم الجامعي وخدمة الطلبة.
من جانبه، أشار محمد ذويب رئيس جامعة القدس المفتوحة في بيت لحم، إلى أهمية مبادرة (إنشاء زوايا لروضة يبوس) التي تجسد التعاون المثمر بين مجموعة التطوع ومؤسسة ملتقى الطلبة. مشيراً إلى المبادرات التي ساهمت في تحسين المظهر العام للحرم الجامعي من خلال زراعة الحديقة وتوفير مقاعد للاسترخاء والدراسة .
وأعرب ذويب عن شكره للمبادرات الوطنية التي تقدمها "ملتقى الطلبة" وجهودهم المتواصلة في خدمة المجتمع لاسيما محافظة بيت لحم، مؤكدًا أن هذه المبادرات تحقق تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على الحياة اليومية وتسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً.
وفي الختام تعتبر تجربة إنشاء روضة داخل الحرم الجامعي مبادرة رائدة تستحق الدراسة والتعميم على جامعات أخرى. وإنها تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف اجتماعية وتعليمية، وخاصة دعم الطالبات الأمهات لمواصلة مسيرتهن التعليمية دون عراقيل. وهذه الجهود المشتركة بين مختلف المؤسسات تؤكد أهمية العمل الجماعي في تعزيز التعليم وبناء مجتمع أكثر تماسكًا.
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