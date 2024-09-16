الصحة تؤكد جاهزية 928 عيادة مدرسية لضمان صحة الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد

MENAFN - Al-Anbaa) أكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين، جاهزية 928 عيادة مدرسية منها 18 عيادة جديدة تم افتتاحها خلال العام الجاري بالتزامن مع افتتاح المدارس الجديدة في مناطق العاصمة والفروانية والجهراء والأحمدي الصحية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة د.عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ان (الصحة) أولت اهتماما كبيرا بتجهيز العيادات المدرسية بأحدث المعدات الطبية والعلاجات الأساسية التي تضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطلبة وبإشراف 1043 من الكفاءات الطبية والتمريضية المتخصصة في جميع المدارس وبمختلف المحافظات لضمان صحة وسلامة الطلبة.

وأشار السند إلى ضرورة التزام الطلبة بجدول نوم ثابت لا يقل عن 8 ساعات ليلا حيث يعزز النوم الجيد التركيز والطاقة داعيا أولياء الأمور إلى ضرورة تقديم وجبات غذائية متوازنة للأبناء تحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب الكاملة لضمان حصولهم على الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية خلال اليوم الدراسي.

وشدد على أهمية مراجعة الحقيبة المدرسية بانتظام للتأكد من خلوها من الأشياء غير الضرورية التي قد تزيد من وزنها مما يسبب إجهادا للطالب داعيا أولياء الى ضرورة تحفيز الأبناء على ممارسة النشاط البدني يوميا سواء من خلال الرياضة المدرسية أو الأنشطة الخارجية لدور في تعزيز الصحة العامة والحيوية.

وفيما يتعلق باستخدام الأجهزة الإلكترونية أكد ضرورة تحديد أوقات معينة لاستخدامها مع التركيز على أهمية التوازن بين الأنشطة الرقمية والأنشطة الجسدية اضافة إلى التواصل الإيجابي مع الأبناء بانتظام للاستماع إلى مخاوفهم أو المشاكل التي قد تواجههم وكيفية التعاون مع المعلمين والمختصين عند الحاجة إلى الدعم.

وحول السلامة المرورية أكد أهمية الإلتزام بالسرعة المحددة في الطرقات لتفادي الحوادث وضمان الوصول بأمان إلى المدارس مضيفا أن مع بداية العام الدراسي قد تزدحم المناطق السكنية بالطلبة الذين يعبرون الشارع بشكل مفاجئ مما يستوجب على سائقي السيارات الحذر والانتباه فضلا عن تعويد الأبناء على عبور الشوارع من خلال ممرات المشاة فقط والتأكد من النظر في الجهتين قبل العبور.

وأشاد السند بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية العاملة في عيادات الصحة المدرسية سواء في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو في المدارس متمنيا أن يكون هذا العام الدراسي مليئا بالإنجازات وتحقيق الأمنيات وأن ينعم الجميع بالصحة والسلامة.

يذكر ان وزارة الصحة تعمل على توفير قاعدة بيانات صحية متكاملة تربط ما بين العيادات ومراكز العيادات التخصصية في مراكز الصحة المدرسية لضمان تلقي الطالب والطالبة أفضل الخدمات الصحية بعد الحصول على البيانات المتعلقة بتاريخ الأمراض وتوفير توفير سجل طبي لكل طالب يتضمن برنامج التطعيمات.