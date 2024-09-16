الصحة تؤكد جاهزية 928 عيادة مدرسية لضمان صحة الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أكدت وزارة الصحة اليوم الاثنين، جاهزية 928 عيادة مدرسية منها 18 عيادة جديدة تم افتتاحها خلال العام الجاري بالتزامن مع افتتاح المدارس الجديدة في مناطق العاصمة والفروانية والجهراء والأحمدي الصحية.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة د.عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ان (الصحة) أولت اهتماما كبيرا بتجهيز العيادات المدرسية بأحدث المعدات الطبية والعلاجات الأساسية التي تضمن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطلبة وبإشراف 1043 من الكفاءات الطبية والتمريضية المتخصصة في جميع المدارس وبمختلف المحافظات لضمان صحة وسلامة الطلبة.
وأشار السند إلى ضرورة التزام الطلبة بجدول نوم ثابت لا يقل عن 8 ساعات ليلا حيث يعزز النوم الجيد التركيز والطاقة داعيا أولياء الأمور إلى ضرورة تقديم وجبات غذائية متوازنة للأبناء تحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب الكاملة لضمان حصولهم على الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية خلال اليوم الدراسي.
وشدد على أهمية مراجعة الحقيبة المدرسية بانتظام للتأكد من خلوها من الأشياء غير الضرورية التي قد تزيد من وزنها مما يسبب إجهادا للطالب داعيا أولياء الى ضرورة تحفيز الأبناء على ممارسة النشاط البدني يوميا سواء من خلال الرياضة المدرسية أو الأنشطة الخارجية لدور في تعزيز الصحة العامة والحيوية.
وفيما يتعلق باستخدام الأجهزة الإلكترونية أكد ضرورة تحديد أوقات معينة لاستخدامها مع التركيز على أهمية التوازن بين الأنشطة الرقمية والأنشطة الجسدية اضافة إلى التواصل الإيجابي مع الأبناء بانتظام للاستماع إلى مخاوفهم أو المشاكل التي قد تواجههم وكيفية التعاون مع المعلمين والمختصين عند الحاجة إلى الدعم.
وحول السلامة المرورية أكد أهمية الإلتزام بالسرعة المحددة في الطرقات لتفادي الحوادث وضمان الوصول بأمان إلى المدارس مضيفا أن مع بداية العام الدراسي قد تزدحم المناطق السكنية بالطلبة الذين يعبرون الشارع بشكل مفاجئ مما يستوجب على سائقي السيارات الحذر والانتباه فضلا عن تعويد الأبناء على عبور الشوارع من خلال ممرات المشاة فقط والتأكد من النظر في الجهتين قبل العبور.
وأشاد السند بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الصحية العاملة في عيادات الصحة المدرسية سواء في مراكز الرعاية الصحية الأولية أو في المدارس متمنيا أن يكون هذا العام الدراسي مليئا بالإنجازات وتحقيق الأمنيات وأن ينعم الجميع بالصحة والسلامة.
يذكر ان وزارة الصحة تعمل على توفير قاعدة بيانات صحية متكاملة تربط ما بين العيادات ومراكز العيادات التخصصية في مراكز الصحة المدرسية لضمان تلقي الطالب والطالبة أفضل الخدمات الصحية بعد الحصول على البيانات المتعلقة بتاريخ الأمراض وتوفير توفير سجل طبي لكل طالب يتضمن برنامج التطعيمات.
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