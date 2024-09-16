التربية تنفي إيقاف مكأفاة نهاية الخدمة

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

أكدت وزارة التربية أن ما يتم تداوله عبر مواقع حول إيقاف مكافأة نهاية الخدمة "غير صحيح".

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.

وشدد الوهيدة على أن وزارة التربية ملتزمة ومستمرة بتقديم كافة مستحقات موظفيها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة.

كما أكد الوهيدة أن وزارة التربية تعمل بشكل مستمر على تعزيز أوضاع كوادرها وتوفير الدعم اللازم لهم، داعيًا الجميع إلى الحرص على أخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط.