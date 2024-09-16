التربية تنفي إيقاف مكأفاة نهاية الخدمة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
أكدت وزارة التربية أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف مكافأة نهاية الخدمة "غير صحيح".
ونفى المتحدث الرسمي لوزارة التربية أحمد الوهيدة، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.
وشدد الوهيدة على أن وزارة التربية ملتزمة ومستمرة بتقديم كافة مستحقات موظفيها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة.
كما أكد الوهيدة أن وزارة التربية تعمل بشكل مستمر على تعزيز أوضاع كوادرها وتوفير الدعم اللازم لهم، داعيًا الجميع إلى الحرص على أخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
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