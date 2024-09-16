ولي العهد يقوم بإجراء البصمة البيومترية

ولي العهد يقوم بإجراء البصمة البيومترية
التاريخ
9/16/2024 7:31:22 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
قام سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد، في قصر بيان صباح اليوم، بإجراء البصمة البيومترية وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
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