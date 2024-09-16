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ولي العهد يقوم بإجراء البصمة البيومترية

9/16/2024 7:31:22 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، في قصر بيان صباح اليوم، بإجراء البصمة البيومترية وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

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