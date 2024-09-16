استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل شهر في جنين

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل شهر في جنين
التاريخ
9/16/2024 7:22:27 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب أحمد عمر محمود ازقيلي (43 عاما)، اليوم الإثنين، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال قبل نحو شهر في مدينة جنين.
وكان ازقيلي قد أصيب بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين في 5 آب/ أغسطس الماضي، وقد وصفت حالته حينها بالحرجة.
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