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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل شهر في جنين

9/16/2024 7:22:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب أحمد عمر محمود ازقيلي (43 عاما)، اليوم الإثنين، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال قبل نحو شهر في مدينة جنين.

وكان ازقيلي قد أصيب بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين في 5 آب/ أغسطس الماضي، وقد وصفت حالته حينها بالحرجة.

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