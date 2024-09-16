تركيا.. دعوى قضائية ضد 20 متهما بالتجسس للموساد الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network
)
إسطنبول/ PNN - رفع مكتب المدعي العام في إسطنبول دعوى قضائية ضد 20 شخصا متهمين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية“الموساد“.
وجاء في لائحة الاتهام التي أصدرها مكتب المدعي العام اليوم الاثنين، أن 20 متهما 16 منهم محبوسون على ذمة التحقيق، نفذوا أنشطة“تجسس دولي” لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي“الموساد” ضد رعايا أجانب يقيمون في تركيا.
وذكر المكتب أن وحدة الموساد تواصلت مع المتهمين- الذين قبض عليهم في تركيا في فترات متفاوتة- عن طريق نشر إعلانات الوظائف عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على معلومات الأشخاص المستهدفين.
وأوضح أن المتهمين حصلوا على معلومات سرية، بما في ذلك عناوين وصور مواطنين فلسطينيين وأفراد ينتمون إلى حركة“حماس” استهدفتهم المخابرات الإسرائيلية، ثم شاركوها مع ضباط في المخابرات الإسرائيلية.
وأفاد أن المتهمين حصلوا على أموال من المخابرات الإسرائيلية مقابل عملهم، لا سيما عبر نظام“التحويل البنكي” و”العملة المشفرة” ونظام إرسال الأموال“ويسترن يونيون”.
وطالب مكتب المدعي بسجن المتهمين من 18 عاما إلى 45 عاما بتهمة“التجسس السياسي أو العسكري”.
وفي نطاق لائحة الاتهام التي قبلتها المحكمة الجنائية العليا رقم 26 في إسطنبول في وقت سابق، سيمثل المتهمون أمام القاضي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
MENAFN16092024000205011050ID1108677779
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.