تركيا.. دعوى قضائية ضد 20 متهما بالتجسس للموساد الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News ) إسطنبول/ PNN - رفع مكتب المدعي العام في إسطنبول دعوى قضائية ضد 20 شخصا متهمين بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية“الموساد“.

وجاء في لائحة الاتهام التي أصدرها مكتب المدعي العام اليوم الاثنين، أن 20 متهما 16 منهم محبوسون على ذمة التحقيق، نفذوا أنشطة“تجسس دولي” لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي“الموساد” ضد رعايا أجانب يقيمون في تركيا.

وذكر المكتب أن وحدة الموساد تواصلت مع المتهمين- الذين قبض عليهم في تركيا في فترات متفاوتة- عن طريق نشر إعلانات الوظائف عبر تطبيقات من أجل الحصول على معلومات الأشخاص المستهدفين.

وأوضح أن المتهمين حصلوا على معلومات سرية، بما في ذلك عناوين وصور مواطنين فلسطينيين وأفراد ينتمون إلى حركة“حماس” استهدفتهم المخابرات الإسرائيلية، ثم شاركوها مع ضباط في المخابرات الإسرائيلية.

وأفاد أن المتهمين حصلوا على أموال من المخابرات الإسرائيلية مقابل عملهم، لا سيما عبر نظام“التحويل البنكي” و”العملة المشفرة” ونظام إرسال الأموال“ويسترن يونيون”.

وطالب مكتب المدعي بسجن المتهمين من 18 عاما إلى 45 عاما بتهمة“التجسس السياسي أو العسكري”.

وفي نطاق لائحة الاتهام التي قبلتها المحكمة الجنائية العليا رقم 26 في إسطنبول في وقت سابق، سيمثل المتهمون أمام القاضي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.