قائد المنطقة الشمالية بإسرائيل: جاهزون لاحتلال شريط أمني بلبنان

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/ PNN- أوصى قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين باحتلال شريط أمني عازل في جنوب لبنان، مؤكدا الجاهزية لتنفيذ هذه الخطوة، وفق إعلام عبري.وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" على موقعها الإلكتروني مساء الأحد: "أوصى قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين مؤخرا في مناقشات مغلقة بالسماح للجيش باحتلال منطقة أمنية عازلة في جنوب لبنان لتصبح تحت السيطرة الإسرائيلية".

وأفاد غوردين بأنه "تمت تهيئة الظروف التي تسمح للجيش بتنفيذ هذه الخطوة في وقت قصير".

وأرجع ذلك إلى أن“العديد من أعضاء قوة الرضوان، وحدة النخبة في "حزب الله"، الذين تم نشرهم بالقرب من السياج الحدودي، استشهدوا خلال 11 شهرا من القتال أو فروا شمالا"، كما ادعى.

وقالت الصحيفة: "كما حدث نزوح كبير للمدنيين من قرى جنوب لبنان، إذ تشير تقديرات بأن حوالي 20 بالمائة فقط من السكان الذين عاشوا هناك عشية 7 أكتوبر لا يزالوا موجودين في الجنوب".

واعتبرت أن "مثل هذا الانخفاض في عدد السكان سيمّكن الجيش الإسرائيلي من تنفيذ مثل هذه المناورة (العملية البرية) بطريقة أبسط وأسرع".

والأحد، نزح نحو 150 سوريًا من مخيمات في سهل بلدة الوزاني اللبنانية قرب الحدود من إسرائيل، عقب إلقاء طائرات إسرائيلية منشورات تدعو السكان إلى إخلاء المنطقة.

وفي ما يبدو بالون اختبار، وفق مراقبين، أعلن جيش الاحتلال فتح تحقيق بشأن إلقاء المنشورات، مدعيا أنها "مبادرة خاصة" من أحد الألوية وأن قيادة الجيش لم توافق عليها.

اتفاق مع "حزب الله"

و"الهدف من خطوة احتلال الشريط الأمني هو إزالة التهديد وإبعاد قوات "حزب الله" حتى لا تشكل تهديدا لسكان الشمال في إسرائيل"، حسب الصحيفة.

وأضافت أنها تهدف أيضا إلى "كسب النفوذ للتوصل إلى اتفاق دائم، حيث سيكون لدى حزب الله الدافع للتوصل إلى اتفاق لإبعاد الجيش الإسرائيلي".



وادعت وجود "تفاهم متزايد في المستوى السياسي (الحكومة) بأنه في ظل فشل الجهود الدبلوماسية الأمريكية للتوصل إلى تسوية سياسية مع حزب الله، فلا خيار سوى عمل عسكري كبير لإعادة سكان الشمال (النازحين الإسرائيليين) إلى ديارهم".



وأبلغ وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال اتصال هاتفي مساء الأحد، أن فرص التوصل إلى تسوية تنهي المواجهات مع لبنان "تتلاشى".

وصباح الاثنين، وصول المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل، لإجراء محادثات تهدف إلى منع حرب واسعة مع لبنان.



خلافات إسرائيلية

ويجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الاثنين، في ظل خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغالانت بشأن لبنان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في الأيام الماضية أن غالانت يعارض شن حرب في لبنان قبل التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة، بينما يرفض نتنياهو التوصل إلى اتفاق.





