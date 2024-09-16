إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
)
بيت لحم / PNN- أصيب شاب، ظهر اليوم الاثنين، بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لـلوكالة الرسمية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال المخيم، تخللها اطلاق قنابل الصوت، والغاز السام.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ثلاثة مواطنين صباح اليوم أثناء عملية الاقتحام، وهم: عبد الفتاح أحمد محمد قراقع (19 عاما)، وعمار ادريس محمد قراقع (17 عاما)، وسيف فادي إبراهيم دعامسة (21 عاما) من مخيم الدهيشة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.
يتبع..
MENAFN16092024000205011050ID1108677525
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.