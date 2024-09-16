إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN- أصيب شاب، ظهر اليوم الاثنين، بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لـلوكالة الرسمية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال المخيم، تخللها اطلاق قنابل الصوت، والغاز السام.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ثلاثة مواطنين صباح اليوم أثناء عملية الاقتحام، وهم: عبد الفتاح أحمد محمد قراقع (19 عاما)، وعمار ادريس محمد قراقع (17 عاما)، وسيف فادي إبراهيم دعامسة (21 عاما) من مخيم الدهيشة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

يتبع..