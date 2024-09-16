Monday, 16 September 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

9/16/2024 6:12:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN- أصيب شاب، ظهر اليوم الاثنين، بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لـلوكالة الرسمية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام الاحتلال المخيم، تخللها اطلاق قنابل الصوت، والغاز السام.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت ثلاثة مواطنين صباح اليوم أثناء عملية الاقتحام، وهم: عبد الفتاح أحمد محمد قراقع (19 عاما)، وعمار ادريس محمد قراقع (17 عاما)، وسيف فادي إبراهيم دعامسة (21 عاما) من مخيم الدهيشة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

يتبع..

MENAFN16092024000205011050ID1108677525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث