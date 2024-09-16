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السفير الأمريكي في إسرائيل يزعم:“لا نعرف ما الذي ترغب حماس في قبوله”

9/16/2024 6:12:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - : ناقش السفير الأمريكي في إسرائيل، جاك ليو، الجهود التي تهدف إلى التوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار مع حماس، وذلك خلال المؤتمر الأمني السنوي الذي تنظمه صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وزعم جاك ليو:“نحن لا نعرف ما الذي ترغب حماس في قبوله”، مضيفا أن الوسطاء في المحادثات بين اسرائيل وحماس“الولايات المتحدة ومصر وقطر- إلى جانب إسرائيل”، يحاولون“التوصل معا إلى موقف واحد بقدر الإمكان في النهاية، حتى نتمكن من الضغط على حماس لاتخاذ قرار”، وفقا لما ذكرته صحيفة“تايمز أوف إسرائيل”.

وأضاف ليو أن الحكومة الإسرائيلية أشارت إلى أنه يمكنها إبداء مرونة بشأن قضايا معينة، دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل.

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