السفير الأمريكي في إسرائيل يزعم:“لا نعرف ما الذي ترغب حماس في قبوله”

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - : ناقش السفير الأمريكي في إسرائيل، جاك ليو، الجهود التي تهدف إلى التوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار مع حماس، وذلك خلال المؤتمر الأمني السنوي الذي تنظمه صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وزعم جاك ليو:“نحن لا نعرف ما الذي ترغب حماس في قبوله”، مضيفا أن الوسطاء في المحادثات بين اسرائيل وحماس“الولايات المتحدة ومصر وقطر- إلى جانب إسرائيل”، يحاولون“التوصل معا إلى موقف واحد بقدر الإمكان في النهاية، حتى نتمكن من الضغط على حماس لاتخاذ قرار”، وفقا لما ذكرته صحيفة“تايمز أوف إسرائيل”.
وأضاف ليو أن الحكومة الإسرائيلية أشارت إلى أنه يمكنها إبداء مرونة بشأن قضايا معينة، دون أن يتطرق لمزيد من التفاصيل.
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